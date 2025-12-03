Дело участников банды на Урале направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении четверых участников банды и местного жителя, обвиняемых в двух похищениях людей, вооруженном разбое, хулиганстве, вымогательствах, направили в суд в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным ГУМВД России по региону, злоумышленники похищали людей с вымогательством и вооруженный разбой с использованием газового и травматического оружия, в том числе переделанного в боевое, ножей и наручников. Кроме того, у них было изъято поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Предполагаемым организатором являлся 23-летний местный житель, который привлек брата и знакомых. Соучастники угрожали гражданам уголовной ответственностью за преступления, связанные с наркотиками или операциями с криптовалютой. Четверых подозреваемых задержали в августе 2024 года в Челябинске и еще одного – в Москве.
"Следственными органами СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех членов банды и местного жителя в возрасте от 22 до 24 лет… уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 16 преступлений, в том числе создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участии в ней (статья 209 УК РФ), похищении двух человек (статья 126 УК), хулиганстве (статья 213 УК РФ), совершении разбойного нападения (статья 162 УК РФ), незаконном изготовлении и обороте оружия (статьи 223 УК РФ, ст. 222 УК РФ), серии вымогательств (статья 163 УК РФ) и ряда других, уточняется в сообщении.
Всего от преступных действий организованной группы пострадали 10 человек, сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей поясняет СУСК.
Суд в Кемерово вынес приговор участнику банды "Братские"
26 ноября, 10:37