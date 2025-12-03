Дело участников банды на Урале направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении четверых участников банды и местного жителя, обвиняемых в двух похищениях людей, вооруженном разбое, хулиганстве, вымогательствах, направили в суд в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 16 преступлений, в том числе создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участии в ней (статья 209 УК РФ), похищении двух человек (статья 126 УК), хулиганстве (статья 213 УК РФ), совершении разбойного нападения (статья 162 УК РФ), незаконном изготовлении и обороте оружия (статьи 223 УК РФ, ст. 222 УК РФ), серии вымогательств (статья 163 УК РФ) и ряда других, уточняется в сообщении.