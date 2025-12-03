Рейтинг@Mail.ru
14:05 03.12.2025
Дело участников банды на Урале направили в суд
Дело участников банды на Урале направили в суд
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Статуя Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении четверых участников банды и местного жителя, обвиняемых в двух похищениях людей, вооруженном разбое, хулиганстве, вымогательствах, направили в суд в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным ГУМВД России по региону, злоумышленники похищали людей с вымогательством и вооруженный разбой с использованием газового и травматического оружия, в том числе переделанного в боевое, ножей и наручников. Кроме того, у них было изъято поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Предполагаемым организатором являлся 23-летний местный житель, который привлек брата и знакомых. Соучастники угрожали гражданам уголовной ответственностью за преступления, связанные с наркотиками или операциями с криптовалютой. Четверых подозреваемых задержали в августе 2024 года в Челябинске и еще одного – в Москве.
"Следственными органами СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех членов банды и местного жителя в возрасте от 22 до 24 лет… уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 16 преступлений, в том числе создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участии в ней (статья 209 УК РФ), похищении двух человек (статья 126 УК), хулиганстве (статья 213 УК РФ), совершении разбойного нападения (статья 162 УК РФ), незаконном изготовлении и обороте оружия (статьи 223 УК РФ, ст. 222 УК РФ), серии вымогательств (статья 163 УК РФ) и ряда других, уточняется в сообщении.
Всего от преступных действий организованной группы пострадали 10 человек, сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей поясняет СУСК.
