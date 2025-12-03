Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области передали в суд

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области передала в суд дело экс-министра здравоохранения региона, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, вину она признала, сообщили в ведомстве.
"Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Женщина обвиняется по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
По версии следствия, в конце 2024 года по указанию министра здравоохранения был издан приказ о ее личном премировании "за выполнение особо важных и сложных задач". В результате из бюджета регионального минздрава были незаконно израсходованы 129 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.
"Вину в совершенном преступлении фигурантка признала, ущерб возместила. После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
В марте 2025 года глава региона Евгений Первышов сообщил, что отстранил министра здравоохранения Екатерину Юнькову от исполнения должностных обязанностей и назначил служебную проверку из-за системных просчетов в организации. По итогам проверки Юньковой вынесли четыре замечания и два выговора, Первышов в середине апреля ее уволил.
