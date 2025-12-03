Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области передали в суд - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 03.12.2025 (обновлено: 11:50 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/delo-2059461461.html
Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области передали в суд
Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области передали в суд - РИА Новости, 03.12.2025
Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области передали в суд
Прокуратура Тамбовской области передала в суд дело экс-министра здравоохранения региона, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, вину она... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:49:00+03:00
2025-12-03T11:50:00+03:00
происшествия
тамбовская область
россия
тамбов
евгений первышов
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002711981_0:68:1034:650_1920x0_80_0_0_968bf214ee5b051fb9d4779d48cae9ac.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059273981.html
https://ria.ru/20251202/kriminal-2059373540.html
тамбовская область
россия
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002711981_0:0:1034:777_1920x0_80_0_0_614511419405e2ac7f69f27321781eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, россия, тамбов, евгений первышов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Тамбов, Евгений Первышов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области передали в суд

Тамбовского экс-министра здравоохранения будут судить за превышение полномочий

© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области.Екатерина Юнькова
Екатерина Юнькова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области.
Екатерина Юнькова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области передала в суд дело экс-министра здравоохранения региона, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, вину она признала, сообщили в ведомстве.
"Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Женщина обвиняется по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
2 декабря, 16:48
По версии следствия, в конце 2024 года по указанию министра здравоохранения был издан приказ о ее личном премировании "за выполнение особо важных и сложных задач". В результате из бюджета регионального минздрава были незаконно израсходованы 129 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.
"Вину в совершенном преступлении фигурантка признала, ущерб возместила. После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
В марте 2025 года глава региона Евгений Первышов сообщил, что отстранил министра здравоохранения Екатерину Юнькову от исполнения должностных обязанностей и назначил служебную проверку из-за системных просчетов в организации. По итогам проверки Юньковой вынесли четыре замечания и два выговора, Первышов в середине апреля ее уволил.
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник
2 декабря, 22:52
 
ПроисшествияТамбовская областьРоссияТамбовЕвгений ПервышовДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала