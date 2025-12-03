Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области передали в суд

По версии следствия, в конце 2024 года по указанию министра здравоохранения был издан приказ о ее личном премировании "за выполнение особо важных и сложных задач". В результате из бюджета регионального минздрава были незаконно израсходованы 129 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.