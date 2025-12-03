Рейтинг@Mail.ru
Расследование дела экс-депутата Госдумы Шилкина завершили - РИА Новости, 03.12.2025
04:24 03.12.2025
Расследование дела экс-депутата Госдумы Шилкина завершили
Расследование дела экс-депутата Госдумы Шилкина завершили - РИА Новости, 03.12.2025
Расследование дела экс-депутата Госдумы Шилкина завершили
Завершено расследование дела бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, он признал вину в растрате и возместил ущерб, сказано в... РИА Новости, 03.12.2025
Новости
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Расследование дела экс-депутата Госдумы Шилкина завершили

Расследование дела экс-депутата Госдумы Шилкина о растрате завершено

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве
Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, он признал вину в растрате и возместил ущерб, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Шилкину предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Предварительное следствие по делу окончено", - сказано в документе.
Отмечается, что и обвиняемый, и его защитник уже ознакомлены с материалами дела.
В этом же документе указано, что Шилкин вину признал, возместил в полном объеме причиненный ущерб.
Шилкин находится под арестом с сентября прошлого года, ему предъявлено обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере.
По данным следствия, Шилкин, будучи в 2019-2020 годах гендиректором находящегося на стадии банкротства ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), продал компании "Партнер", соучредителем которой являлся, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости. Ущерб составил более 23 миллионов рублей.
По данным защиты, еще в рамках рассмотрения вопроса о банкротстве сделки были признаны недействительными, а средства вернулись потерпевшей стороне. Таким образом, как считает защита, действия Шилкина были квалифицированы неправильно, "следствие искусственно завысило тяжесть совершенного преступления", предъявив обвинение в растрате, а не злоупотреблении полномочиями. При этом сам факт произошедшего Шилкин не отрицал.
Шилкин был депутатом Госдумы восьмого созыва - с сентября 2021 года. В конце июля 2024-го досрочно сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщала пресс-служба фракции "Новые люди".
Заголовок открываемого материала