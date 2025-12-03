https://ria.ru/20251203/chp-2059654395.html
Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва — Пхукет питание
Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва — Пхукет питание - РИА Новости, 04.12.2025
Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва — Пхукет питание
Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва-Пхукет питание и напитки, а также разместит в гостинице, сообщил перевозчик. РИА Новости, 04.12.2025
