23:53 03.12.2025 (обновлено: 00:02 04.12.2025)
Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва — Пхукет питание
Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва — Пхукет питание
Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва — Пхукет питание

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва-Пхукет питание и напитки, а также разместит в гостинице, сообщил перевозчик.
"В свою очередь Red Wings предоставит пассажирам питание и напитки, а также поможет им разместиться в гостинице. Также авиакомпания вынуждено скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров", — говорится в сообщении.
Экипаж самолета Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который направлялся в Пхукет, после вылета из "Домодедово" принял решение вернуться на аэродром вылета из-за проблем с двигателем. Посадка совершена успешно, никто из 425 человек на борту не пострадал.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Домодедово приняли специальные меры из-за экстренной посадки самолета
Пхукет (остров)Домодедово (аэропорт)Boeing 777Происшествия
 
 
