Домодедово работает штатно после вынужденной посадки Boeing-777 Red Wings
23:48 03.12.2025
Домодедово работает штатно после вынужденной посадки Boeing-777 Red Wings
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после вынужденной посадки Boeing-777 авиакомпании Red Wings рейса Москва - Пхукет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, москва, пхукет (остров), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777
Происшествия, Москва, Пхукет (остров), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после вынужденной посадки Boeing-777 авиакомпании Red Wings рейса Москва - Пхукет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт Домодедово работает штатно", - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Вечером 3 декабря экстренные службы сообщили РИА Новости, что у самолета авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы в Пхукет, случилось возгорание двигателя. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета и после выработки топлива самолет успешно совершил посадку. Никто из 425 человек на борту не пострадал.
Пассажирам рейса Москва-Пхукет будут предоставлены питание и напитки, их разместят в гостинице, сообщили в Red Wings.
Специалисты Росавиации предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wings как авиационный инцидент.
Самолет Red Wings - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Red Wings изменит расписание после возгорания на рейсе Москва — Пхукет
ПроисшествияМоскваПхукет (остров)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 777
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
