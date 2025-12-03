https://ria.ru/20251203/chp-2059653741.html
Домодедово работает штатно после вынужденной посадки Boeing-777 Red Wings
Домодедово работает штатно после вынужденной посадки Boeing-777 Red Wings - РИА Новости, 03.12.2025
Домодедово работает штатно после вынужденной посадки Boeing-777 Red Wings
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после вынужденной посадки Boeing-777 авиакомпании Red Wings рейса Москва - Пхукет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:48:00+03:00
2025-12-03T23:48:00+03:00
2025-12-03T23:48:00+03:00
происшествия
москва
пхукет (остров)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702914_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_ef6fdd8bcd1c61bf0a239c4b983d4128.jpg
https://ria.ru/20251203/chp-2059653438.html
москва
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702914_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_d8074905ea199ce6fb15fdfffc506475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, пхукет (остров), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777
Происшествия, Москва, Пхукет (остров), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777
Домодедово работает штатно после вынужденной посадки Boeing-777 Red Wings
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после вынужденной посадки Boeing