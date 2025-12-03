Домодедово работает штатно после вынужденной посадки Boeing-777 Red Wings

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после вынужденной посадки Boeing-777 авиакомпании Red Wings рейса Москва - Пхукет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирам рейса Москва-Пхукет будут предоставлены питание и напитки, их разместят в гостинице, сообщили в Red Wings.