Red Wings изменит расписание после возгорания на рейсе Москва — Пхукет
Авиакомпания Red Wings вынуждено скорректирует расписание нескольких рейсов на фоне ситуации с рейсом "Москва-Пхукет", говорится в сообщении компании. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:46:00+03:00
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings вынуждено скорректирует расписание нескольких рейсов на фоне ситуации с рейсом "Москва-Пхукет", говорится в сообщении компании.
Экипаж самолета Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который направлялся в Пхукет, после вылета из "Домодедово" принял решение вернуться на аэродром вылета из-за проблем с двигателем. Посадка совершена успешно, никто из 425 человек на борту не пострадал.
"Авиакомпания вынуждено скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров", - говорится в сообщении авиакомпании о ситуации с рейсом "Москва-Пхукет".
В авиакомпании подчеркнули, что безопасность является абсолютным приоритетом.