Red Wings изменит расписание после возгорания на рейсе Москва — Пхукет

Экипаж самолета Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который направлялся в Пхукет, после вылета из "Домодедово" принял решение вернуться на аэродром вылета из-за проблем с двигателем. Посадка совершена успешно, никто из 425 человек на борту не пострадал.