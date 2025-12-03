https://ria.ru/20251203/chp-2059648892.html
В Домодедово штатно приземлился Boeing, у которого горел двигатель
В Домодедово штатно приземлился Boeing, у которого горел двигатель - РИА Новости, 04.12.2025
В Домодедово штатно приземлился Boeing, у которого горел двигатель
Самолет рейсом "Москва-Пхукет", у которого было возгорание двигателя, штатно приземлился в аэропорту "Домодедово", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-03T23:06:00+03:00
2025-12-03T23:06:00+03:00
2025-12-04T00:02:00+03:00
происшествия
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702914_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_ef6fdd8bcd1c61bf0a239c4b983d4128.jpg
https://ria.ru/20251203/chp-2059647293.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702914_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_d8074905ea199ce6fb15fdfffc506475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Домодедово (аэропорт)
В Домодедово штатно приземлился Boeing, у которого горел двигатель
В Домодедово приземлился самолет Москва — Пхукет, у которого горел двигатель