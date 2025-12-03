Рейтинг@Mail.ru
23:06 03.12.2025 (обновлено: 00:02 04.12.2025)
В Домодедово штатно приземлился Boeing, у которого горел двигатель
В Домодедово штатно приземлился Boeing, у которого горел двигатель
В Домодедово штатно приземлился Boeing, у которого горел двигатель

В Домодедово приземлился самолет Москва — Пхукет, у которого горел двигатель

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолет рейсом "Москва-Пхукет", у которого было возгорание двигателя, штатно приземлился в аэропорту "Домодедово", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что рейс "Москва-Пхукет" возвращается в аэропорт "Домодедово" после возгорания двигателя, оно ликвидировано. На его борту было более 400 пассажиров и 13 членов экипажа.
"Самолет приземлился штатно в 22.54", - сказал собеседник агентства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала