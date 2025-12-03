https://ria.ru/20251203/chp-2059647792.html
В Домодедово приняли специальные меры из-за экстренной посадки самолета
Меры для посадки Boeing-777 авиакомпании Red Wings в "Домодедово" принимаются, сообщили РИА Новости справочные службы аэропорта. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Меры для посадки Boeing-777 авиакомпании Red Wings в "Домодедово" принимаются, сообщили РИА Новости справочные службы аэропорта.
"Все специальные меры, что нужно делать в этой ситуации, мы делаем", - ответили РИА Новости в аэропорту на вопрос о принятии специальных мер для посадки Boeing-777.
Экипаж самолета Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который направлялся в Пхукет, после вылета из "Домодедово" принял решение вернуться на аэродром вылета из-за проблем с двигателем. Посадка совершена успешно, никто из 425 человек на борту не пострадал.