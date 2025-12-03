На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 400 пассажиров и 13 членов экипажа находятся на борту самолета рейсом "Москва-Пхукет", который готовится к посадке в "Домодедово" после возгорания двигателя, сообщили РИА Новости в экстренных службах.