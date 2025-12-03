https://ria.ru/20251203/chp-2059647293.html
На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек
На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек
На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек
Более 400 пассажиров и 13 членов экипажа находятся на борту самолета рейсом "Москва-Пхукет", который готовится к посадке в "Домодедово" после возгорания... РИА Новости, 03.12.2025
На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек
На борту рейса Москва-Пхукет находится 412 пассажиров и 13 членов экипажа