На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек
22:56 03.12.2025 (обновлено: 22:57 03.12.2025)
На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек
происшествия
пхукет (остров)
домодедово (аэропорт)
москва
пхукет (остров)
москва
происшествия, пхукет (остров), домодедово (аэропорт), москва
Происшествия, Пхукет (остров), Домодедово (аэропорт), Москва
На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек

На борту рейса Москва-Пхукет находится 412 пассажиров и 13 членов экипажа

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777
Самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 400 пассажиров и 13 членов экипажа находятся на борту самолета рейсом "Москва-Пхукет", который готовится к посадке в "Домодедово" после возгорания двигателя, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что рейс "Москва-Пхукет" возвращается в аэропорт "Домодедово" после возгорания двигателя, оно ликвидировано. Предполагаемое время посадки было 22.38 мск.
"На борту рейса находятся 412 пассажиров", - сказал собеседник агенства.
По его словам, на борту также 13 членов экипажа.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Домодедово приняли специальные меры из-за экстренной посадки самолета
© 2025 МИА «Россия сегодня»
