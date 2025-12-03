https://ria.ru/20251203/chp-2059643182.html
В Туле арестовали мужчину по обвинению в избиении до смерти пенсионерки
В Туле арестовали мужчину по обвинению в избиении до смерти пенсионерки - РИА Новости, 03.12.2025
В Туле арестовали мужчину по обвинению в избиении до смерти пенсионерки
Мужчина 33 лет арестован по обвинению в избиении до смерти 85-летней женщины в Туле после общения с ней на сайте знакомств, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Мужчина 33 лет арестован по обвинению в избиении до смерти 85-летней женщины в Туле после общения с ней на сайте знакомств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что погибшая – 1940 года рождения. Мужчина и престарелая женщина начали общение на сайте знакомств и решили встретиться. Другой источник уточнил, что, по предварительным данным, корыстного интереса у фигуранта не было, он встретился с женщиной ради интима.
"Расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ
(причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). По данным следствия, в начале ноября 2025 года между мужчиной и его знакомой произошел словесный конфликт, в результате которого он нанес ей несколько ударов", - говорится в сообщении СУСК по Тульской области
.
С полученными повреждениями женщина была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась спустя несколько дней, отмечают в СУСК, уточняя, что инцидент произошел в Туле
.
Сообщается, что благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции личность причастного к смерти местной жительницы была установлена в кратчайшие сроки. Мужчина задержан.
"В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - информирует СУСК.