В Туле арестовали мужчину по обвинению в избиении до смерти пенсионерки

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Мужчина 33 лет арестован по обвинению в избиении до смерти 85-летней женщины в Туле после общения с ней на сайте знакомств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что погибшая – 1940 года рождения. Мужчина и престарелая женщина начали общение на сайте знакомств и решили встретиться. Другой источник уточнил, что, по предварительным данным, корыстного интереса у фигуранта не было, он встретился с женщиной ради интима.

"Расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). По данным следствия, в начале ноября 2025 года между мужчиной и его знакомой произошел словесный конфликт, в результате которого он нанес ей несколько ударов", - говорится в сообщении СУСК по Тульской области

С полученными повреждениями женщина была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась спустя несколько дней, отмечают в СУСК, уточняя, что инцидент произошел в Туле

Сообщается, что благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции личность причастного к смерти местной жительницы была установлена в кратчайшие сроки. Мужчина задержан.