В Туле арестовали мужчину по обвинению в избиении до смерти пенсионерки
22:09 03.12.2025
В Туле арестовали мужчину по обвинению в избиении до смерти пенсионерки
Мужчина 33 лет арестован по обвинению в избиении до смерти 85-летней женщины в Туле после общения с ней на сайте знакомств, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
тула
россия
тульская область
крушение вертолета в дагестане
тула
россия
тульская область
происшествия, тула, россия, тульская область
Происшествия, Тула, Россия, Тульская область
В Туле арестовали мужчину по обвинению в избиении до смерти пенсионерки

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Мужчина 33 лет арестован по обвинению в избиении до смерти 85-летней женщины в Туле после общения с ней на сайте знакомств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что погибшая – 1940 года рождения. Мужчина и престарелая женщина начали общение на сайте знакомств и решили встретиться. Другой источник уточнил, что, по предварительным данным, корыстного интереса у фигуранта не было, он встретился с женщиной ради интима.
"Расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). По данным следствия, в начале ноября 2025 года между мужчиной и его знакомой произошел словесный конфликт, в результате которого он нанес ей несколько ударов", - говорится в сообщении СУСК по Тульской области.
С полученными повреждениями женщина была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась спустя несколько дней, отмечают в СУСК, уточняя, что инцидент произошел в Туле.
Сообщается, что благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции личность причастного к смерти местной жительницы была установлена в кратчайшие сроки. Мужчина задержан.
"В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - информирует СУСК.
Допрос обвиняемого в убийстве 13-летней давности в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад
ПроисшествияТулаРоссияТульская областьКрушение вертолета в Дагестане
 
 
