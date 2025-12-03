https://ria.ru/20251203/chp-2059552780.html
Прокуратура проверит информацию о тараканах в котлетах в школе в Приморье
Прокуроры проверяют качество питания в школе №11 во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство Приморского края. РИА Новости, 03.12.2025
