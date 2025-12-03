Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит информацию о тараканах в котлетах в школе в Приморье - РИА Новости, 03.12.2025
16:27 03.12.2025
Прокуратура проверит информацию о тараканах в котлетах в школе в Приморье
Прокуроры проверяют качество питания в школе №11 во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство Приморского края. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
владивосток
приморский край
ленинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владивосток
приморский край
ленинский район
происшествия, владивосток, приморский край, ленинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Ленинский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Прокуратура. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Прокуроры проверяют качество питания в школе №11 во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство Приморского края.
В соцсетях распространились фото с тараканами в еде – якобы котлеты с насекомыми подавали в школьной столовой во Владивостоке.
"Прокуратура проводит проверку качества питания в школе № 11 во Владивостоке. Прокуратура Ленинского района города Владивостока с привлечением специалистов Роспотребнадзора даст оценку соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.
Особое внимание будет уделено соответствию фактического питания утвержденному меню, качеству продуктов и готовых блюд, а также условиям их приготовления и хранения, подчеркнули в надзорном ведомстве.
ПроисшествияВладивостокПриморский крайЛенинский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
