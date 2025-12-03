В новом поезде "Буревестник" увеличат число вагонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Количество вагонов в новом скоростном двухэтажном поезде "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород увеличат с 10 до 15 к лету 2026 года, сообщил первый заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов.

"Сегодня в первый рейс мы запустили этот поезд из Москвы. Сегодня 615 пассажиров приехали в Нижний Новгород. Это самое пассажироемкое и образующее направление Москва - Нижний Новгород. С 2015 года здесь курсирует 9 пар поездов. Десятая пара – это поезда "Ласточка" скоростной дирекции пассажирских сообщений", - сказал Жигунов журналистам.

По его словам, в составе поезда 10 вагонов на 727 мест. Он отметил, что новый состав позволит увеличить число мест на этом направлении, что особенно актуально в пик перевозок.

"Начиная с летних перевозок следующего года, мы увеличим количество вагонов в этом поезде до 15. И предложим пассажирам 1200 мест. Это по сравнению с общей емкостью между Москвой и Нижним Новгородом сразу кратно прирастет по количеству предложенных мест на 35%. Всем фактически будет доступен этот поезд на данном маршруте", - сказал Жигунов.

Двухэтажные скоростные поезда "Буревестник" будут курсировать между столицей России и Нижним Новгородом утром, днём и вечером. На маршруте будут ежедневно использовать три пары составов, а время в пути в одну сторону займет около 4 часов.