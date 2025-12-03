Рейтинг@Mail.ru
В новом поезде "Буревестник" увеличат число вагонов
17:54 03.12.2025
В новом поезде "Буревестник" увеличат число вагонов
В новом поезде "Буревестник" увеличат число вагонов - РИА Новости, 03.12.2025
В новом поезде "Буревестник" увеличат число вагонов
Количество вагонов в новом скоростном двухэтажном поезде "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород увеличат с 10 до 15 к лету 2026 года, сообщил первый
2025-12-03T17:54:00+03:00
2025-12-03T17:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059431620_0:335:3044:2047_1920x0_80_0_0_2eaefbdb9897c541f5ee7c500a40c5d5.jpg
https://ria.ru/20251129/rzhd-2058554643.html
В новом поезде "Буревестник" увеличат число вагонов

Число вагонов в скоростном двухэтажном поезде "Буревестник" увеличат до 15

Новый двухэтажный поезд "Буревестник" на Ярославском вокзале
Новый двухэтажный поезд Буревестник на Ярославском вокзале - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Количество вагонов в новом скоростном двухэтажном поезде "Буревестник" на маршруте Москва - Нижний Новгород увеличат с 10 до 15 к лету 2026 года, сообщил первый заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов.
Первый двухэтажный поезд "Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород днем 3 декабря.
Пассажирка нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород, на Ярославском вокзале
Пассажирка нового двухэтажного поезда Буревестник, следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород, на Ярославском вокзале - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пассажирка нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород, на Ярославском вокзале
"Сегодня в первый рейс мы запустили этот поезд из Москвы. Сегодня 615 пассажиров приехали в Нижний Новгород. Это самое пассажироемкое и образующее направление Москва - Нижний Новгород. С 2015 года здесь курсирует 9 пар поездов. Десятая пара – это поезда "Ласточка" скоростной дирекции пассажирских сообщений", - сказал Жигунов журналистам.
По его словам, в составе поезда 10 вагонов на 727 мест. Он отметил, что новый состав позволит увеличить число мест на этом направлении, что особенно актуально в пик перевозок.
Вагон-ресторан нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород
Вагон-ресторан нового двухэтажного поезда Буревестник, следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Вагон-ресторан нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород
"Начиная с летних перевозок следующего года, мы увеличим количество вагонов в этом поезде до 15. И предложим пассажирам 1200 мест. Это по сравнению с общей емкостью между Москвой и Нижним Новгородом сразу кратно прирастет по количеству предложенных мест на 35%. Всем фактически будет доступен этот поезд на данном маршруте", - сказал Жигунов.
Двухэтажные скоростные поезда "Буревестник" будут курсировать между столицей России и Нижним Новгородом утром, днём и вечером. На маршруте будут ежедневно использовать три пары составов, а время в пути в одну сторону займет около 4 часов.
Одноэтажный состав с названием "Буревестник" связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
В поездах в Крым в 2026 году появятся увеличенные полки
Нижний НовгородМоскваРоссияФедеральная пассажирская компанияТВЗ
 
 
