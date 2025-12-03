Полиция задержала еще шесть человек по делу о пожаре в Гонконге, пишут СМИ

ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости. Полиция Гонконга задержала еще шесть человек по делу о масштабном пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, в результате общее число подозреваемых достигло 21 человека, пишет газета South China Morning Post.

Ранее издание сообщало о задержании 15 человек по подозрению в непредумышленном убийстве людей во время пожара. Предположительно, они имеют отношение к фирме, занимавшейся реконструкцией комплекса.

"Полиция задержала еще шесть человек в дополнение к 15 ранее задержанным по делу о пожаре", - пишет газета со ссылкой на комиссара полиции Джо Чоу.

Отмечается, что шестеро мужчин в возрасте от 44 до 55 лет были субподрядчиками, отвечающими за систему пожарной сигнализации, они подозреваются в предоставлении ложных сведений.

"Они сообщили пожарной службе неверную информацию о том, что не будут отключать пожарную сигнализацию во время строительных работ", - приводит издание слова представителя полиции.

Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.

По последним данным, которые приводит Центральное телевидение Китая , число погибших при пожаре достигло 159 человек.