Полиция задержала еще шесть человек по делу о пожаре в Гонконге, пишут СМИ

ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости.
Полиция Гонконга задержала еще шесть человек по делу о масштабном пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, в результате общее число подозреваемых достигло 21 человека, пишет газета
South China Morning Post.
Ранее издание сообщало о задержании 15 человек по подозрению в непредумышленном убийстве людей во время пожара. Предположительно, они имеют отношение к фирме, занимавшейся реконструкцией комплекса.
"Полиция задержала еще шесть человек в дополнение к 15 ранее задержанным по делу о пожаре", - пишет газета со ссылкой на комиссара полиции Джо Чоу.
Отмечается, что шестеро мужчин в возрасте от 44 до 55 лет были субподрядчиками, отвечающими за систему пожарной сигнализации, они подозреваются в предоставлении ложных сведений.
"Они сообщили пожарной службе неверную информацию о том, что не будут отключать пожарную сигнализацию во время строительных работ", - приводит издание слова представителя полиции.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге
пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
По последним данным, которые приводит Центральное телевидение Китая
, число погибших при пожаре достигло 159 человек.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ
в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.