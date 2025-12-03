https://ria.ru/20251203/chislo-2059452913.html
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 800
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 804, поиски 657 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, РИА Новости, 03.12.2025
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 800 человек