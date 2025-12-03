Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал число зарегистрированных на платформе Добро.рф россиян - РИА Новости, 03.12.2025
14:38 03.12.2025 (обновлено: 14:39 03.12.2025)
Чернышенко назвал число зарегистрированных на платформе Добро.рф россиян
Чернышенко назвал число зарегистрированных на платформе Добро.рф россиян
Более девяти миллионов человек зарегистрировано на платформе Добро.рф, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 03.12.2025
Чернышенко назвал число зарегистрированных на платформе Добро.рф россиян

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более девяти миллионов человек зарегистрировано на платформе Добро.рф, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Неслучайно наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, что Россия поистине страна добровольчества. Ведь на платформе Добро.рф зарегистрировано более 9 миллионов участников", - сказал зампред правительства на международном форуме "Мы вместе" в Национальном центре "Россия".
Путин наградит победителя в номинации "Волонтер года" премии "Мы вместе"
Вчера, 12:51
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.
Путин выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами
Вчера, 12:36
 
