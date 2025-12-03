Чернышенко назвал число зарегистрированных на платформе Добро.рф россиян

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более девяти миллионов человек зарегистрировано на платформе Добро.рф, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Неслучайно наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, что Россия поистине страна добровольчества. Ведь на платформе Добро.рф зарегистрировано более 9 миллионов участников", - сказал зампред правительства на международном форуме "Мы вместе" в Национальном центре "Россия".

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.

Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.