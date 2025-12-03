Рейтинг@Mail.ru
Самая пожилая жительница России из Чечни в возрасте 120 лет имеет 20 внуков
18:33 03.12.2025
Самая пожилая жительница России из Чечни в возрасте 120 лет имеет 20 внуков
Самая пожилая жительница России 120-летняя Яха Хащагова из Чечни имеет шестерых детей, 20 внуков и 48 правнуков, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения
2025
россия, ростовская область, общество, чеченская республика (чечня)
ГРОЗНЫЙ, 3 дек — РИА Новости. Самая пожилая жительница России 120-летняя Яха Хащагова из Чечни имеет шестерых детей, 20 внуков и 48 правнуков, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по республике.
"Несмотря на все трудности, самая пожилая жительница России Яха смогла вырастить шестерых детей. Два сына получили высшее образование, закончили вузы с красным дипломом. Этот успех стал для Яхи большой гордостью и подтверждением того, что её усилия не были напрасны. По словам долгожительницы, она благодарна судьбе за все хорошее и плохое, что было в ее жизни. Сегодня она окружена теплом и вниманием своих детей, 20 внуков и 48 правнуков, которые поддерживают её каждый день", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в выплатном деле Хащаговой есть копия паспорта, где указана дата рождения 10 сентября 1905 года. Большую часть жизни она прожила в Ростовской области, в Чечню приехала 10 лет назад. Работала в сельском хозяйстве животноводом, вместе с мужем были чабанами в овцесовхозах "Приволенский" и "Степновский", жили в удаленной кошаре, разводили овец. Трудовая деятельность Яхи продлилась до 1987 года.
"Стоит отметить, что долголетие в её семье передаётся по наследству: её мать прожила 116 лет", - рассказали в пресс-службе.
