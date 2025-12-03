Самая пожилая жительница России из Чечни в возрасте 120 лет имеет 20 внуков

ГРОЗНЫЙ, 3 дек — РИА Новости. Самая пожилая жительница России 120-летняя Яха Хащагова из Чечни имеет шестерых детей, 20 внуков и 48 правнуков, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по республике.

"Стоит отметить, что долголетие в её семье передаётся по наследству: её мать прожила 116 лет", - рассказали в пресс-службе.