"Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Новый скоростной двухэтажный поезд "Буревестник" привез первых пассажиров из Москвы в Нижний Новгород, передает корреспондент РИА Новости.
Первому "Буревестнику" устроили торжественную встречу с концертом творческих коллективов Центрального дворца культуры железнодорожников. В вокзальном комплексе разместили фотовыставку, посвященную истории "Буревестника".
Пассажирка нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород, на Ярославском вокзале
На перроне первых пассажиров и руководство железной дороги встречали хлебом-солью. Коробейники раздавали всем желающим расписные пряники и петушки на палочке, сделанные в виде паровозиков.
Как рассказала РИА Новости одна из первых пассажирок по имени Татьяна, ей очень понравился новый комфортный поезд. Она также сообщила, что пассажирам подарили на память магнитики в форме вагона "Буревестника". Другие пассажиры отметили уютные вагоны и возможность выбрать улучшенный вариант размещения.
Двухэтажные скоростные поезда "Буревестник" будут курсировать между столицей России и Нижним Новгородом утром, днём и вечером. На маршруте будут ежедневно использовать три пары составов, а время в пути в одну сторону займет около 4 часов.
Вагон-ресторан нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород
