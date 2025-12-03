"Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород

На перроне первых пассажиров и руководство железной дороги встречали хлебом-солью. Коробейники раздавали всем желающим расписные пряники и петушки на палочке, сделанные в виде паровозиков.

Как рассказала РИА Новости одна из первых пассажирок по имени Татьяна, ей очень понравился новый комфортный поезд. Она также сообщила, что пассажирам подарили на память магнитики в форме вагона "Буревестника". Другие пассажиры отметили уютные вагоны и возможность выбрать улучшенный вариант размещения.