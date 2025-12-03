Рейтинг@Mail.ru
"Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/burevestnik-2059539645.html
"Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород
"Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород - РИА Новости, 03.12.2025
"Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород
Новый скоростной двухэтажный поезд "Буревестник" привез первых пассажиров из Москвы в Нижний Новгород, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:46:00+03:00
2025-12-03T15:46:00+03:00
москва
нижний новгород
россия
твз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059429254_0:84:3186:1876_1920x0_80_0_0_1558d99a4fafc6166630683fb8d90b16.jpg
москва
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059429254_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c76c071ee0c683620ca05ba5e190367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, нижний новгород, россия, твз
Москва, Нижний Новгород, Россия, ТВЗ
"Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород

Новый поезд "Буревестник" прибыл из Москвы в Нижний Новгород

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНовый двухэтажный поезд "Буревестник", следующий по маршруту Москва – Нижний Новгород, на Ярославском вокзале
Новый двухэтажный поезд Буревестник, следующий по маршруту Москва – Нижний Новгород, на Ярославском вокзале - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Новый скоростной двухэтажный поезд "Буревестник" привез первых пассажиров из Москвы в Нижний Новгород, передает корреспондент РИА Новости.
Первому "Буревестнику" устроили торжественную встречу с концертом творческих коллективов Центрального дворца культуры железнодорожников. В вокзальном комплексе разместили фотовыставку, посвященную истории "Буревестника".
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажирка нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород, на Ярославском вокзале
Пассажирка нового двухэтажного поезда Буревестник, следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород, на Ярославском вокзале - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пассажирка нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород, на Ярославском вокзале
На перроне первых пассажиров и руководство железной дороги встречали хлебом-солью. Коробейники раздавали всем желающим расписные пряники и петушки на палочке, сделанные в виде паровозиков.
Как рассказала РИА Новости одна из первых пассажирок по имени Татьяна, ей очень понравился новый комфортный поезд. Она также сообщила, что пассажирам подарили на память магнитики в форме вагона "Буревестника". Другие пассажиры отметили уютные вагоны и возможность выбрать улучшенный вариант размещения.
Двухэтажные скоростные поезда "Буревестник" будут курсировать между столицей России и Нижним Новгородом утром, днём и вечером. На маршруте будут ежедневно использовать три пары составов, а время в пути в одну сторону займет около 4 часов.
Одноэтажный состав с названием "Буревестник" связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВагон-ресторан нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород
Вагон-ресторан нового двухэтажного поезда Буревестник, следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Вагон-ресторан нового двухэтажного поезда "Буревестник", следующего по маршруту Москва - Нижний Новгород
 
МоскваНижний НовгородРоссияТВЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала