Новость с заголовком "Поезда "Буревестник" возобновили курсирование между Москвой и Нижним Новгородом", вышедшая на ленты в 08:56 мск, аннулируется как выпущенная ошибочно.
Аннулирование
2025-12-03T09:08:00+03:00
2025
