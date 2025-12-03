Рейтинг@Mail.ru
На Украине вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 03.12.2025
На Украине вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму
На Украине вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму - РИА Новости, 03.12.2025
На Украине вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму
Обещание руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* выпить кофе в Крыму говорит о систематической лжи властных РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T20:02:00+03:00
2025-12-03T20:02:00+03:00
На Украине вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму

"Украинская правда": обещание Буданова выпить кофе в Крыму говорит о лжи властей

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Обещание руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* выпить кофе в Крыму говорит о систематической лжи властных кругов на Украине, пишет газета "Украинская правда".
Издание назвало Буданова* одной из позитивных "говорящих голов" от киевского режима, чьи заявления вызвали "завышенные ожидания" у общества.
"На орбиту "позитивных" спикеров от власти вышла новая звезда — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* с "кофе в Крыму", — говорится в публикации.
По мнению журналистов, проблема лжи актуальна как в коммуникации политического руководства с украинцами, так и в самом обществе. За время СВО она "приобрела такие масштабы, что о ней публично заговорили в самых высоких властных и военных кабинетах", констатировали журналисты.
В декабре 2023 года МВД объявило Буданова* в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве. Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на россиян.
СК 3 октября заочно предъявил Буданову* обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более чем ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРеспублика КрымМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
