БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опасается, что Брюссель хочет втянуть Европу в войну с Россией и жаждет пересмотра решения НАТО не принимать прямого участия в конфликте на Украине, при этом венгерский министр отметил, что Венгрия выступает против такого сценария.
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
"Брюссельская сторона Европы продолжает стремиться втянуть континент в войну против России. Фанатичные поджигатели войны сегодня в Брюсселе на заседании совета глав МИД стран НАТО явно попытаются отменить предыдущее решение НАТО, в котором говорится, что НАТО не является стороной в войне на Украине и что необходимо сделать все возможное, чтобы НАТО не стало воюющей стороной", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Венгрия, напротив, выступает за то, чтобы в НАТО придерживались решения не быть стороной конфликта.
* запрещена в РФ как экстремистская