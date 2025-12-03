БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опасается, что Брюссель хочет втянуть Европу в войну с Россией и жаждет пересмотра решения НАТО не принимать прямого участия в конфликте на Украине, при этом венгерский министр отметил, что Венгрия выступает против такого сценария.