МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет диктовать условия мирного договора с Украиной, потому что Россия побеждает в конфликте, пишет британский колумнист Оуэн Мэттьюз в статье для The Telegraph.
"Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Никакие возмущенные протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта", — написал он.
По словам Мэттьюза, попытки Каллас в начале этого года привлечь 40 миллиардов евро в качестве помощи Киеву напрямую от членов Евросоюза практически не увенчались успехом и привели к большим проблемам для Владимира Зеленского.
"Владимир Зеленский впервые лишился доверия, денег и людей", — подытожил автор.
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что вести переговоры с Россией в нынешней ситуации не отвечает интересам ЕС.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.