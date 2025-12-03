Рейтинг@Mail.ru
"Будет диктовать условия": в Британии необычно высказались о Путине - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 03.12.2025 (обновлено: 10:21 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/britaniya-2059392616.html
"Будет диктовать условия": в Британии необычно высказались о Путине
"Будет диктовать условия": в Британии необычно высказались о Путине - РИА Новости, 03.12.2025
"Будет диктовать условия": в Британии необычно высказались о Путине
Президент России Владимир Путин будет диктовать условия мирного договора с Украиной, потому что Россия побеждает в конфликте, пишет британский колумнист Оуэн... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T02:14:00+03:00
2025-12-03T10:21:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
кайя каллас
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_87ddec2d2be2e33ef08d0c072937c36f.jpg
https://ria.ru/20251203/khegset-2059396535.html
https://ria.ru/20251201/kallas-2058993105.html
https://ria.ru/20251130/evrodiplomatija-2058719352.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_395e53033146381ad3078c92b76c2383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, кайя каллас, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Киев, Украина, Кайя Каллас, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз
"Будет диктовать условия": в Британии необычно высказались о Путине

Telegraph: Путин будет диктовать условия мирного договора с Киевом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет диктовать условия мирного договора с Украиной, потому что Россия побеждает в конфликте, пишет британский колумнист Оуэн Мэттьюз в статье для The Telegraph.
"Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Никакие возмущенные протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта", — написал он.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина
Вчера, 03:15
По словам Мэттьюза, попытки Каллас в начале этого года привлечь 40 миллиардов евро в качестве помощи Киеву напрямую от членов Евросоюза практически не увенчались успехом и привели к большим проблемам для Владимира Зеленского.
«
"Владимир Зеленский впервые лишился доверия, денег и людей", — подытожил автор.
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что вести переговоры с Россией в нынешней ситуации не отвечает интересам ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
На Западе обрушились на Каллас из-за выпада в адрес России
1 декабря, 17:25
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
30 ноября, 12:30
 
В миреРоссияКиевУкраинаКайя КалласВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала