Российская ПВО за три часа перехватила 37 украинских БПЛА
Российская ПВО за три часа перехватила 37 украинских БПЛА - РИА Новости, 03.12.2025
Российская ПВО за три часа перехватила 37 украинских БПЛА
ПВО России за три часа вечером в среду перехватила и уничтожила 37 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:15:00+03:00
2025-12-03T23:15:00+03:00
2025-12-03T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
россия
белгородская область
Новости
ru-RU
безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область
Российская ПВО за три часа перехватила 37 украинских БПЛА
Силы ПВО за 3 часа уничтожили 37 украинских беспилотников над тремя регионами РФ