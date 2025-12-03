Рейтинг@Mail.ru
Румынские военные нейтрализовали, предположительно, украинский беспилотник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 03.12.2025 (обновлено: 21:18 03.12.2025)
Румынские военные нейтрализовали, предположительно, украинский беспилотник
Румынские военные нейтрализовали, предположительно, украинский беспилотник - РИА Новости, 03.12.2025
Румынские военные нейтрализовали, предположительно, украинский беспилотник
Румынские военные нейтрализовали в Черном море морской беспилотник, утверждает Министерство обороны Румынии. РИА Новости, 03.12.2025
2025
Румынские военные нейтрализовали, предположительно, украинский беспилотник

Минобороны Румынии заявило об уничтожении морского дрона Sea Baby в Черном море

© Миинобороны РумынииРумынские военные нейтрализовали морской беспилотник. Кадр видео
Румынские военные нейтрализовали морской беспилотник. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Миинобороны Румынии
Румынские военные нейтрализовали морской беспилотник. Кадр видео
КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Румынские военные нейтрализовали в Черном море морской беспилотник, утверждает Министерство обороны Румынии.
"Водолазы-саперы Военно-морских сил Румынии, специализирующиеся на борьбе со взрывными устройствами, по запросу Береговой охраны выполнили миссию по нейтрализации объекта, представляющего угрозу судоходству в Черном море", — заявили там.
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Хакеры раскрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам в Черном море
Вчера, 20:29
Как уточняется в публикации, речь идет о морском беспилотнике типа Sea Baby.
Тем временем, хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости полный список дивизиона ВСУ, который работает с такими безэкипажными катерами. Там уточнили, что один такой обходится Киеву примерно в 300 тысяч долларов.
Накануне те же хакеры узнали имена личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на российский танкер в Черном море и прибрежные территории.
© РИА НовостиСписок боевиков 385-й бригады ВМС Украины, атаковавших российский танкер
Список боевиков 385-й бригады ВМС Украины, атаковавших российский танкер - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости
Список боевиков 385-й бригады ВМС Украины, атаковавших российский танкер
К атакам на танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции оказались причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины (воинская часть А4770). Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов.
Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Военнослужащие из этой бригады также совершали нападения на Крым, Новороссийск и Геленджик, рассказали хакеры.
Танкер MIDVOLGA-2 под российскими флагом, перевозивший растительное масло, подвергся атаке БПЛА утром во вторник. Находившиеся на борту 13 членов экипажа не пострадали, а судно днем своим ходом дошло в порт в турецком городе Синоп.
В прошлую пятницу были совершены атаки еще на два танкера. В 28 милях от Турции в Черном море загорелось судно Kairos под флагом Гамбии, шедшее в Новороссийск. С него эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
© Фото : Министерство транспорта ТурцииТанкер Kairos после пожара в Черном море
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Министерство транспорта Турции
Танкер Kairos после пожара в Черном море
В 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

В понедельник газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
Президент России Владимир Путин счел их пиратством, поскольку Киев применил силу на море в экономической зоне третьего государства. Он рассчитывает, что ответные меры России заставят Киев задуматься о том, стоит ли продолжать такую практику.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
2 декабря, 18:38

Инциденты с беспилотниками

В середине ноября посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии, где ему показали обломки якобы российского беспилотного летательного аппарата. В пресс-службе российского посольства эти обвинения назвали специально срежиссированным спектаклем, отметив, что обломки не являются доказательством без предъявления данных о маршруте БПЛА.
Липаев разъяснил румынским дипломатам, что ВС России никогда не целятся по гражданским объектам, в то время как украинские боевики, которые не способны поразить защищенные военные объекты, наносят удары по гражданским.
Аналогичный инцидент произошел в сентябре. Тогда румынское Министерство национальной обороны заявило о нарушении воздушного пространства страны дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Тогда доказательств происхождения беспилотника также предоставлено не было.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией границ других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными.
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Источник: главы МИД Турции, Румынии и Болгарии обсудили атаки в Черном море
Вчера, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияЧерное мореБеспилотникибезэкипажный катерВооруженные силы УкраиныТурцияНовороссийскКраснодарский крайРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
