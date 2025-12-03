Румынские военные нейтрализовали, предположительно, украинский беспилотник

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Румынские военные нейтрализовали в Черном море морской беспилотник, утверждает Румынские военные нейтрализовали в Черном море морской беспилотник, утверждает Министерство обороны Румынии

"Водолазы-саперы Военно-морских сил Румынии , специализирующиеся на борьбе со взрывными устройствами, по запросу Береговой охраны выполнили миссию по нейтрализации объекта, представляющего угрозу судоходству в Черном море", — заявили там.

Как уточняется в публикации, речь идет о морском беспилотнике типа Sea Baby .

Тем временем, хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости полный список дивизиона ВСУ, который работает с такими безэкипажными катерами. Там уточнили, что один такой обходится Киеву примерно в 300 тысяч долларов.

Накануне те же хакеры узнали имена личного состава ВСУ , причастного к недавним атакам на российский танкер в Черном море и прибрежные территории.

© РИА Новости Список боевиков 385-й бригады ВМС Украины, атаковавших российский танкер © РИА Новости Список боевиков 385-й бригады ВМС Украины, атаковавших российский танкер

К атакам на танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции оказались причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины (воинская часть А4770). Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов.

Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции

Военнослужащие из этой бригады также совершали нападения на Крым , Новороссийск и Геленджик, рассказали хакеры.

Танкер MIDVOLGA-2 под российскими флагом, перевозивший растительное масло, подвергся атаке БПЛА утром во вторник. Находившиеся на борту 13 членов экипажа не пострадали, а судно днем своим ходом дошло в порт в турецком городе Синоп.

В прошлую пятницу были совершены атаки еще на два танкера. В 28 милях от Турции в Черном море загорелось судно Kairos под флагом Гамбии, шедшее в Новороссийск. С него эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

© Фото : Министерство транспорта Турции Танкер Kairos после пожара в Черном море © Фото : Министерство транспорта Турции Танкер Kairos после пожара в Черном море

В 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

В понедельник газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

© Фото : соцсети Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море © Фото : соцсети Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море

МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.

Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова , в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.

Президент России Владимир Путин счел их пиратством, поскольку Киев применил силу на море в экономической зоне третьего государства. Он рассчитывает, что ответные меры России заставят Киев задуматься о том, стоит ли продолжать такую практику.

Инциденты с беспилотниками

В середине ноября посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии, где ему показали обломки якобы российского беспилотного летательного аппарата. В пресс-службе российского посольства эти обвинения назвали специально срежиссированным спектаклем, отметив, что обломки не являются доказательством без предъявления данных о маршруте БПЛА.

Липаев разъяснил румынским дипломатам, что ВС России никогда не целятся по гражданским объектам, в то время как украинские боевики, которые не способны поразить защищенные военные объекты, наносят удары по гражданским.

Аналогичный инцидент произошел в сентябре. Тогда румынское Министерство национальной обороны заявило о нарушении воздушного пространства страны дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Тогда доказательств происхождения беспилотника также предоставлено не было.