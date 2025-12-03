https://ria.ru/20251203/bpla-2059411049.html
Над семью регионами России за ночь сбили 102 украинских БПЛА
Над семью регионами России за ночь сбили 102 украинских БПЛА - РИА Новости, 03.12.2025
Над семью регионами России за ночь сбили 102 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 102 украинских дрона над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:27:00+03:00
2025-12-03T07:27:00+03:00
2025-12-03T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
курская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
россия
белгородская область
брянская область
курская область
ростовская область
астраханская область
саратовская область
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
