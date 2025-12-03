Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 03.12.2025
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
брянская область
россия, белгородская область, безопасность, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Брянская область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
© РИА Новости / Станислав Красильников
ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 102 украинских БПЛА, сообщило МО РФ в среду.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в российском военном ведомстве.
Так, 26 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, 22 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Курской области, 16 – над территорией Ростовской области, семь – над территорией Астраханской области, шесть – над территорией Саратовской области и четыре – над территорией Воронежской области.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБезопасностьБрянская область
 
 
