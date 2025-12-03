https://ria.ru/20251203/bpla-2059410076.html
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 102 украинских БПЛА, сообщило МО РФ в среду. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:13:00+03:00
2025-12-03T07:13:00+03:00
2025-12-03T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025391_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_6cfa8138edc0e8e05fb5ebc1473e68ed.jpg
https://ria.ru/20251203/bpla-2059405694.html
россия
белгородская область
брянская область
