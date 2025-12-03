https://ria.ru/20251203/bpla-2059406932.html
В Тамбовской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе
03.12.2025
В Тамбовской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе
Возгорание произошло ночью на нефтебазе в Тамбовской области после падения обломков украинского БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Первышов.
тамбовская область
