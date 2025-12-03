Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 03.12.2025
В Тамбовской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе
В Тамбовской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе
Возгорание произошло ночью на нефтебазе в Тамбовской области после падения обломков украинского БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Первышов. РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
тамбовская область
евгений первышов
тамбовская область, евгений первышов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тамбовская область, Евгений Первышов
В Тамбовской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

В Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Возгорание произошло ночью на нефтебазе в Тамбовской области после падения обломков украинского БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Первышов.
"Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима", — написал Первышов.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов, привлечены все необходимые силы и средства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
