В ЛНР беспилотник упал во двор частного дома
В ЛНР беспилотник упал во двор частного дома
Украинский беспилотник упал во двор частного дома в поселке Крепенский в Антраците ЛНР, пострадавших нет, сообщило правительство республики. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:32:00+03:00
антрацит (луганская область)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
Антрацит (Луганская область), Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР беспилотник упал во двор частного дома
