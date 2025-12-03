Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" представил программу российско-индийского бизнес-форума - РИА Новости, 03.12.2025
18:15 03.12.2025
"Росконгресс" представил программу российско-индийского бизнес-форума
"Росконгресс" представил программу российско-индийского бизнес-форума
2025-12-03T18:15:00+03:00
2025-12-03T18:15:00+03:00
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Главным событие программы Российско-индийского бизнес-форума, который пройдет 4-5 декабря в Нью-Дели, станет пленарное заседание на тему: "Россия – Индия: диалог, меняющий мир", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Стали известны подробности деловой программы Российско-индийского бизнес-форума, который состоится 4–5 декабря 2025 года в Нью-Дели. Центральным событием программы бизнес-форума станет пленарное заседание "Россия – Индия: диалог, меняющий мир". Девиз бизнес-форума – "Сбалансированная торговля. Общий рост". Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федерация индийских торгово-промышленных палат (FICCI)", - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что в первый день форума на сессии "Продавай в России новые горизонты для индийского бизнеса" выступят представители правительств России и Индии, министры экономического развития РФ Максим Решетников, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава российского Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Минцифры Максут Шадаев и другие.
"Российско‑индийское партнерство выходит на новый уровень. Сегодня мы не просто обсуждаем перспективы – мы создаем рабочие инструменты для выхода индийских товаров на российский рынок и выстраивания устойчивых бизнес‑связей", – цитирует фонд в сообщении слова заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.
Во второй день форума, 5 декабря, пройдут круглые столы, где обсудят вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах трудовой миграции, здравоохранения, новых технологий, торговли и других.
""Уверен, что он (форум – ред.) даст новый импульс и определит новые точки роста для взаимодействия представителей органов власти и деловых кругов двух ключевых игроков на геополитической карте мира", – приводятся слова директора фонда "Росконгресс" Александра Стуглева.
Отмечается, что генеральным спонсором Российско-индийского бизнес-форума является Банк ВТБ, генеральным партнером выступает Сбер. Партнерами бизнес-форума стали "Росатом", ООО "ПСК Фарма", страховая компания "Ингосстрах" и ГК "Фармасинтез". Партнерами культурной программы являются Правительство Москвы и Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (на первом плане) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин и Моди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества
7 октября, 17:06
 
