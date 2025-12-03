"Росконгресс" представил программу российско-индийского бизнес-форума

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Главным событие программы Российско-индийского бизнес-форума, который пройдет 4-5 декабря в Нью-Дели, станет пленарное заседание на тему: "Россия – Индия: диалог, меняющий мир", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

Во второй день форума, 5 декабря, пройдут круглые столы, где обсудят вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах трудовой миграции, здравоохранения, новых технологий, торговли и других.