Рейтинг@Mail.ru
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/bitkoin-2059456638.html
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов - РИА Новости, 03.12.2025
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:38:00+03:00
2025-12-03T11:38:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/08/1497060880_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_f12c8be7f2174570aa88a2e8534f9af1.jpg
https://ria.ru/20251121/bitkoin-2056704917.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/08/1497060880_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_8baace141c2e96d2967fec99f677f037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов

Стоимость биткоина выросла более чем на 7% за сутки

© Fotolia / prima91Электронная валюта биткоин
Электронная валюта биткоин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Fotolia / prima91
Электронная валюта биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 10.09 мск подскакивает на 7,26% за сутки - до 93 303,63 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 7,29% - до 93 291,72 доллара.
Аналитики оценивают перспективы наметившегося было неделями ранее продолжения восходящей динамики котировок биткоина. "Мы предполагаем еще одно повышение в диапазоне 95-100 тысяч долларов, после чего мы перейдем к более нейтральному сценарию динамики биткоина", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Маркет Тони Сайкамора (Tony Sycamore).
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Биткоин оказался в уязвимом положении, считают эксперты
21 ноября, 20:26
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала