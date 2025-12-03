Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 10.09 мск подскакивает на 7,26% за сутки - до 93 303,63 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 7,29% - до 93 291,72 доллара.