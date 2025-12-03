https://ria.ru/20251203/bitkoin-2059456638.html
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов - РИА Новости, 03.12.2025
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:38:00+03:00
2025-12-03T11:38:00+03:00
2025-12-03T11:38:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/08/1497060880_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_f12c8be7f2174570aa88a2e8534f9af1.jpg
https://ria.ru/20251121/bitkoin-2056704917.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/08/1497060880_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_8baace141c2e96d2967fec99f677f037.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина выросла более чем на 7% за сутки
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 10.09 мск подскакивает на 7,26% за сутки - до 93 303,63 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 7,29% - до 93 291,72 доллара.
Аналитики оценивают перспективы наметившегося было неделями ранее продолжения восходящей динамики котировок биткоина. "Мы предполагаем еще одно повышение в диапазоне 95-100 тысяч долларов, после чего мы перейдем к более нейтральному сценарию динамики биткоина", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Маркет Тони Сайкамора (Tony Sycamore).