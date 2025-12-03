Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что дворец культуры "Энергомаш", где 3 и 4 декабря должны были пройти концерты Shaman, закрыт на три дня по техническим причинам.