Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 03.12.2025
21:37 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/belgorod-2059639912.html
Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области
Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 03.12.2025
Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной встретились с губернатором Белгородской... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T21:37:00+03:00
2025-12-03T21:37:00+03:00
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
екатерина мизулина
валентин демидов
лига безопасного интернета
энергомаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059638914_0:111:450:364_1920x0_80_0_0_f5e7d94021e6403ddf2a59fbfce654bb.jpg
https://ria.ru/20251122/rossiya-2056826723.html
белгородская область
россия
белгород
белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, екатерина мизулина, валентин демидов, лига безопасного интернета, энергомаш
Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Екатерина Мизулина, Валентин Демидов, Лига безопасного интернета, Энергомаш
Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области

Shaman и Мизулина встретились с Гладковым

© Фото : Telegram-канал SHAMANShaman встретился с губернатором Белгородской области
Shaman встретился с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Telegram-канал SHAMAN
Shaman встретился с губернатором Белгородской области
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
"Только что встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Работаем", - подписал он совместную фотографию, опубликованную в его Telegram-канале
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что дворец культуры "Энергомаш", где 3 и 4 декабря должны были пройти концерты Shaman, закрыт на три дня по техническим причинам.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина перед началом концерта 30 лет на сцене в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мизулина назвала Shaman романтиком
22 ноября, 18:26
 
Белгородская областьРоссияБелгородВячеслав ГладковЕкатерина МизулинаВалентин ДемидовЛига безопасного интернетаЭнергомаш
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
