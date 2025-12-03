Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 03.12.2025
17:26 03.12.2025 (обновлено: 17:34 03.12.2025)
Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" ранены в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" ранены в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Самостоятельно в Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, находившаяся в машине. У неё диагностировали баротравму и ссадины лица. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено. При выполнении служебных задач в селе Грузское Борисовского округа при детонации дрона наш боец получил баротравму. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Грайворон от удара двух дронов повреждены частный дом, коммерческий объект и автомобиль. В селе Глотово Грайворонского округа от ударов FPV-дронов в трёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В селе Мощеное дрон сдетонировал возле домовладения, уточнил губернатор.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
ПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав Гладков
 
 
