Рейтинг@Mail.ru
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/belgiya-2059446701.html
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева - РИА Новости, 03.12.2025
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева
Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:06:00+03:00
2025-12-03T11:06:00+03:00
в мире
бельгия
украина
евросоюз
киев
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059408352.html
бельгия
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, украина, евросоюз, киев, европа
В мире, Бельгия, Украина, Евросоюз, Киев, Европа
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева

Прево: Бельгия настаивает на финансировании Украины за счет займов на рынках

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Бельгии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево.
"Мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования, а именно на том, чтобы ЕС заимствовал необходимую сумму на рынках. Это хорошо известный, надежный и зарекомендовавший себя вариант с предсказуемыми параметрами", - сказал он.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
Вчера, 06:50
 
В миреБельгияУкраинаЕвросоюзКиевЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала