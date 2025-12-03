https://ria.ru/20251203/belgiya-2059446701.html
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева - РИА Новости, 03.12.2025
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева
Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:06:00+03:00
2025-12-03T11:06:00+03:00
2025-12-03T11:06:00+03:00
в мире
бельгия
украина
евросоюз
киев
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059408352.html
бельгия
украина
киев
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, украина, евросоюз, киев, европа
В мире, Бельгия, Украина, Евросоюз, Киев, Европа
Бельгия призвала к займу средств для финансирования Киева
Прево: Бельгия настаивает на финансировании Украины за счет займов на рынках