МИД Бельгии назвал предложение ЕК по российским активам крайне рискованным

"Вариант с репарационным займом является наихудшим из всех, поскольку он рискованный, как никогда… Схема предоставления кредита на возмещение ущерба сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Это объясняет, почему мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования", - сказал он.