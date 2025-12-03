https://ria.ru/20251203/belgiya-2059444813.html
МИД Бельгии назвал предложение ЕК по российским активам крайне рискованным
Бельгия категорически не согласна с предложением Еврокомиссии по использованию активов РФ, считает его крайне рискованным, заявил глава МИД королевства Максим... РИА Новости, 03.12.2025
россия
бельгия
МИД Бельгии выразил категорическое несогласие с предложение ЕК по активам РФ