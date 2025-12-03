В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиента

Жизнь в Турции закончилась в ноябре 2024 года, когда женщину экстрадировали обратно в Россию и поместили в следственный изолятор. Как уточняли в краевой прокуратуре, супруг обвиняемой пояснил следствию, что жена рассказала ему о том, что у нее очень большие проблемы на работе и ей срочно нужно улететь в Турцию.