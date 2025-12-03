В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиента

КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Бывшая сотрудница банка в Красноярске приговорена к 4 годам лишения свободы за кражу 150 миллионов рублей у клиента, которые потратила на дорогой автомобиль, недвижимость, ремонт и жизнь в Турции, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, занимающая руководящую должность в одном из банков жительница Красноярска в 2018 году убедила руководителя группы строительных компаний вложить 150 миллионов рублей в её банк. Она обещала клиенту процентную ставку 14,65 % годовых, несмотря на то что в других банках процентная ставка на тот период не превышала 6 %. После того как деньги попали в кассу банка, управляющая воспользовалась своими полномочиями и под видом возврата клиенту вынесла средства из банка. Клиенту же были выданы поддельные договора вклада и квитанции.
"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ "Мошенничество". Сегодня Октябрьским районным судом Красноярска женщина была признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В апреле прокуратура Красноярского края сообщала, что женщина занимала должность ведущего менеджера АО "Восточный экспресс банк". После того, как деньги оказались у нее в руках, она пополнила свои банковские счета, купила дорогостоящий автомобиль, двухуровневое жильё в новостройке, пару квартир за границей, сделала ремонт и улетела в Турцию, где прожила более 5 лет.
Жизнь в Турции закончилась в ноябре 2024 года, когда женщину экстрадировали обратно в Россию и поместили в следственный изолятор. Как уточняли в краевой прокуратуре, супруг обвиняемой пояснил следствию, что жена рассказала ему о том, что у нее очень большие проблемы на работе и ей срочно нужно улететь в Турцию.