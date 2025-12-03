Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиента - РИА Новости, 03.12.2025
17:38 03.12.2025
В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиента
В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиента - РИА Новости, 03.12.2025
В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиента
Бывшая сотрудница банка в Красноярске приговорена к 4 годам лишения свободы за кражу 150 миллионов рублей у клиента, которые потратила на дорогой автомобиль,... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
турция
красноярск
россия
крушение вертолета в дагестане
турция
красноярск
россия
происшествия, турция, красноярск, россия, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Турция, Красноярск, Россия, Крушение вертолета в Дагестане
В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиента

В Красноярске экс-сотрудницу банка осудили на 4 года за кражу 150 млн руб

КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Бывшая сотрудница банка в Красноярске приговорена к 4 годам лишения свободы за кражу 150 миллионов рублей у клиента, которые потратила на дорогой автомобиль, недвижимость, ремонт и жизнь в Турции, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, занимающая руководящую должность в одном из банков жительница Красноярска в 2018 году убедила руководителя группы строительных компаний вложить 150 миллионов рублей в её банк. Она обещала клиенту процентную ставку 14,65 % годовых, несмотря на то что в других банках процентная ставка на тот период не превышала 6 %. После того как деньги попали в кассу банка, управляющая воспользовалась своими полномочиями и под видом возврата клиенту вынесла средства из банка. Клиенту же были выданы поддельные договора вклада и квитанции.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров
1 октября, 16:44
"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ "Мошенничество". Сегодня Октябрьским районным судом Красноярска женщина была признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В апреле прокуратура Красноярского края сообщала, что женщина занимала должность ведущего менеджера АО "Восточный экспресс банк". После того, как деньги оказались у нее в руках, она пополнила свои банковские счета, купила дорогостоящий автомобиль, двухуровневое жильё в новостройке, пару квартир за границей, сделала ремонт и улетела в Турцию, где прожила более 5 лет.
Жизнь в Турции закончилась в ноябре 2024 года, когда женщину экстрадировали обратно в Россию и поместили в следственный изолятор. Как уточняли в краевой прокуратуре, супруг обвиняемой пояснил следствию, что жена рассказала ему о том, что у нее очень большие проблемы на работе и ей срочно нужно улететь в Турцию.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Ярославской области подростков осудили за кражу приставки сверстника
25 ноября, 17:36
 
