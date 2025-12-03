https://ria.ru/20251203/bajkonur-2059431063.html
На Байконуре спасли жеребенка, увязшего в липкой грязи
Сотрудники российского МЧС спасли на Байконуре жеребенка, который застрял в липкой грязи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:17:00+03:00
2025-12-03T10:17:00+03:00
2025-12-03T10:57:00+03:00
хорошие новости
россия
байконур (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
байконур (город)
