На Байконуре спасли жеребенка, увязшего в липкой грязи - РИА Новости, 03.12.2025
Хорошие новости
 
10:17 03.12.2025 (обновлено: 10:57 03.12.2025)
На Байконуре спасли жеребенка, увязшего в липкой грязи
На Байконуре спасли жеребенка, увязшего в липкой грязи
Сотрудники российского МЧС спасли на Байконуре жеребенка, который застрял в липкой грязи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 03.12.2025
россия, байконур (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
На Байконуре спасли жеребенка, увязшего в липкой грязи

На Байконуре спасли отставшего от табуна и увязшего в грязи жеребенка

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники российского МЧС спасли на Байконуре жеребенка, который застрял в липкой грязи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В городе Байконуре жеребенок, отставший от табуна, по брюхо увяз в липкой грязи у обочины. Он отчаянно пытался выкарабкаться, но вязкая трясина цепко держала", — говорится в релизе.
На помощь жеребенку пришли сотрудники специальной пожарно-спасательной части № 2 специального управления федеральной противопожарной службы № 70.
"Пришлось задействовать пожарные рукава и машину. Малыша быстро выручили из беды и отпустили на волю", — добавили в ведомстве.
Спецуправление на Байконуре — единственное подразделение МЧС, расположенное за пределами России. Оно обеспечивает пожарную безопасность жителей города Байконура и космодрома уже почти 20 лет.
Сибирская косуля на замерзшем озере в Карасукском районе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера
1 декабря, 09:27
 
