На Байконуре спасли жеребенка, увязшего в липкой грязи

Сотрудники МЧС России спасли на Байконуре жеребенка из грязевой ловушки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники российского МЧС спасли на Байконуре жеребенка, который застрял в липкой грязи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В городе Байконуре жеребенок, отставший от табуна, по брюхо увяз в липкой грязи у обочины. Он отчаянно пытался выкарабкаться, но вязкая трясина цепко держала", — говорится в релизе.

На помощь жеребенку пришли сотрудники специальной пожарно-спасательной части № 2 специального управления федеральной противопожарной службы № 70.

"Пришлось задействовать пожарные рукава и машину. Малыша быстро выручили из беды и отпустили на волю", — добавили в ведомстве.