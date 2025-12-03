Более 2,2 миллиона самозанятых зарегистрировано в Москве

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. По данным на 1 ноября текущего года, на территории столицы зарегистрировано более 2,2 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход, данный показатель составляет примерно 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

По ее словам, увеличение количества самозанятых в мегаполисе говорит о том, что в Москве растет предпринимательская активность среди населения.

"Все больше горожан выбирают самозанятость как удобный способ начать бизнес в самых разных областях — от репетиторства и ИТ-консультаций до дизайна и маркетинга. А развитие цифровых технологий и платформ для фриланса позволяет им предлагать свои услуги широкой аудитории. Такой формат дает людям возможности для профессионального роста и самореализации, а также способствует повышению конкурентоспособности городской экономики. По данным на 1 ноября 2025 года, число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,2 миллиона человек", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

Заместитель мэра добавила, что общий доход этой категории за все время действия в Москве такого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил почти 2,1 триллиона рублей.

Налог на профессиональный доход востребован гражданами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Плюсы режима: простая регистрация, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Самые популярные сферы деятельности самозанятых, указавших их при регистрации: пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, а также реклама и маркетинг.

С января по октябрь текущего года московские плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам примерно 254 миллиона чеков. Данный показатель почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Этот факт говорит о росте деловой активности самозанятых в мегаполисе. Средний размер чека на конец октября текущего года составил 2833 рублей.

За указанный период столичные самозанятые пополнили московский бюджет на 17,1 миллиарда рублей, что на 43% больше, чем в те же месяцы 2024 года. За все время действия этого налогового режима в бюджет Москвы самозанятые перечислили 56,3 миллиарда рублей налога на профессиональный доход, сказала Багреева.

Москва поддерживает жителей, планирующих развивать свою карьеру в сфере предпринимательства. В центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" (улица Щепкина, 38, строение 1) и на площадке практического обучения в Печатниках (Волгоградский проспект, 42, корпус 8) максимум за три месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики и реализовать свой потенциал.

Во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке (дом 48) посетителям помогают оценить предпринимательские способности, разобраться в нюансах открытия и ведения собственного дела, составить бизнес-план, зарегистрировать статус самозанятого, ИП или ООО, а также найти первых клиентов.