Юрист рассказал, зачем Audi зарегистрировала товарные знаки в России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки с целью закрепить за собой названия популярных автомобилей и обезопасить себя от возможных вымогательств, рассказал РИА Новости адвокат МКА "Клишин и партнеры" Владимир Энтин.

Накануне РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента , выяснило, что ушедший из России автопроизводитель Audi зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, в том числе "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik".

"Обычная регистрация товарных знаков преследует несколько целей для автопроизводителей. Во-первых, закрепить за брендом те названия популярных автомобилей, которые будут продаваться в будущем. И соответственно запасные части к ним. Во-вторых, воспрепятствовать возможным действиям со стороны бренд-сквоттеров, которые могут зарегистрировать на свое имя чужой товарный знак и потом вымогать деньги за уступку прав на него", — объяснил Энтин

Он добавил, что указанные действия вполне естественны, потому что срок охраны товарного знака составляет 10 лет с возможностью возобновления.