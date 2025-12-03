https://ria.ru/20251203/audi-2059391191.html
Юрист рассказал, зачем Audi зарегистрировала товарные знаки в России
Юрист рассказал, зачем Audi зарегистрировала товарные знаки в России
2025-12-03T01:55:00+03:00
2025-12-03T01:55:00+03:00
2025-12-03T05:56:00+03:00
Юрист Энтин: Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ для защиты от вымогателей
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки с целью закрепить за собой названия популярных автомобилей и обезопасить себя от возможных вымогательств, рассказал РИА Новости адвокат МКА "Клишин и партнеры" Владимир Энтин.
Накануне РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента
, выяснило, что ушедший из России
автопроизводитель Audi зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, в том числе "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik".
"Обычная регистрация товарных знаков преследует несколько целей для автопроизводителей. Во-первых, закрепить за брендом те названия популярных автомобилей, которые будут продаваться в будущем. И соответственно запасные части к ним. Во-вторых, воспрепятствовать возможным действиям со стороны бренд-сквоттеров, которые могут зарегистрировать на свое имя чужой товарный знак и потом вымогать деньги за уступку прав на него", — объяснил Энтин
.
Он добавил, что указанные действия вполне естественны, потому что срок охраны товарного знака составляет 10 лет с возможностью возобновления.
"Можно сказать, что это страховка на будущее со стороны известного автопроизводителя", — резюмировал адвокат.