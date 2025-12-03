Рейтинг@Mail.ru
01:55 03.12.2025 (обновлено: 05:56 03.12.2025)
Юрист рассказал, зачем Audi зарегистрировала товарные знаки в России
россия, владимир энтин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Владимир Энтин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Юрист рассказал, зачем Audi зарегистрировала товарные знаки в России

Юрист Энтин: Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ для защиты от вымогателей

Эмблема Audi на автомобиле
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки с целью закрепить за собой названия популярных автомобилей и обезопасить себя от возможных вымогательств, рассказал РИА Новости адвокат МКА "Клишин и партнеры" Владимир Энтин.
Накануне РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что ушедший из России автопроизводитель Audi зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, в том числе "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik".
"Обычная регистрация товарных знаков преследует несколько целей для автопроизводителей. Во-первых, закрепить за брендом те названия популярных автомобилей, которые будут продаваться в будущем. И соответственно запасные части к ним. Во-вторых, воспрепятствовать возможным действиям со стороны бренд-сквоттеров, которые могут зарегистрировать на свое имя чужой товарный знак и потом вымогать деньги за уступку прав на него", — объяснил Энтин.
Он добавил, что указанные действия вполне естественны, потому что срок охраны товарного знака составляет 10 лет с возможностью возобновления.
"Можно сказать, что это страховка на будущее со стороны известного автопроизводителя", — резюмировал адвокат.
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Kia на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Kia зарегистрировала товарный знак в России
2 декабря, 10:43
 
Россия, Владимир Энтин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
