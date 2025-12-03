Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал Акунина* - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/akunin-2059572234.html
Суд заочно арестовал Акунина*
Суд заочно арестовал Акунина* - РИА Новости, 03.12.2025
Суд заочно арестовал Акунина*
Судья мирового участка в Москве заочно арестовала писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом) после приговора по делу об уклонении... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:24:00+03:00
2025-12-03T17:24:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_8a5c025d0f3610ba9ad6b8f14b970e7f.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058444252.html
https://ria.ru/20251126/mvd-2057609238.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6a785d7c4596b2b88382cc064c19d656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд заочно арестовал Акунина*

Суд заочно арестовал Акунина после вынесения приговора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Судья мирового участка в Москве заочно арестовала писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом) после приговора по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Меру пресечения Чхартишвили* изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу", - заявила судья Анна Логуа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов
28 ноября, 17:31
Ранее Акунин* уже был заочно арестован по первому делу. Сегодня суд приговорил его к году лишения свободы, сложив наказание с предыдущим. Таким образом, ему назначено 15 лет лишения свободы.
По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".
В этой связи в отношении писателя было возбуждено дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину*
26 ноября, 10:25
 
РоссияМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала