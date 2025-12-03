Адвокат объяснил, почему конфискация ЕС российских активов незаконна

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Использование заблокированных активов России Евросоюзом для кредита Украине будет незаконным, поскольку принятие подобного решения "квалифицированным большинством" может быть рассмотрено как нарушение требований Договора ЕС о принятии решений во внешней политике, прокомментировал РИА Новости адвокат Адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
Ранее в среду Еврокомиссия (ЕК) предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
В ЕК объяснили кредит для Украины под российские активы
21 октября, 21:10
При этом в западных СМИ сообщили, что ЕК хочет прибегнуть к положению статьи 122 Договора о ЕС, который позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации". Комиссия хочет интерпретировать это так, что финансовые ставки в этом случае настолько высоки, что квалифицированное большинство стран сможет одобрить продление санкций, лишив Венгрию права вето.
«
"Принятие такого решения может противоречить и нормам права ЕС. Важно отметить, что принятие такого решения "квалифицированным большинством" может быть рассмотрено Судом ЕС как обход требований Договора ЕС о принятии решений в области внешней политики и безопасности единогласно, если конечно какое-либо государство-член ЕС, Euroclear или Банк России обратится в Суд ЕС с соответствующим иском", - считает Бойко.
Он предположил, что в случае, если ЕС все же решит использовать российские активы, то Россия может ответить несколькими способами. Например, возможно, обращение в Суд ЕС, возможно инициирование инвестиционного арбитражного разбирательства против соответствующих членов объединения, прежде всего Бельгии, или возможно обращение в Международный Суд ООН.
Кроме того адвокат предположил, что РФ может ответить зеркально, изъяв, например, активы европейских инвесторов, которые являются прямыми инвестициями - долями в непубличных компаниях (АО, ООО), недвижимостью и так далее.
В апреле этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет защищать интересы РФ в части возвращения активов, но стратегию не раскрывает. Ранее ЦБ говорил о намерении подавать судебные иски против стран, изъявших российские активы.