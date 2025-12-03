Адвокат объяснил, почему конфискация ЕС российских активов незаконна

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Использование заблокированных активов России Евросоюзом для кредита Украине будет незаконным, поскольку принятие подобного решения "квалифицированным большинством" может быть рассмотрено как нарушение требований Договора ЕС о принятии решений во внешней политике, прокомментировал РИА Новости адвокат Адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.

Кроме того адвокат предположил, что РФ может ответить зеркально, изъяв, например, активы европейских инвесторов, которые являются прямыми инвестициями - долями в непубличных компаниях (АО, ООО), недвижимостью и так далее.