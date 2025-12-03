https://ria.ru/20251203/airbus-2059392453.html
СМИ: Airbus может проверить до 628 самолетов A320
СМИ: Airbus может проверить до 628 самолетов A320 - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: Airbus может проверить до 628 самолетов A320
Французская авиастроительная компания Airbus заявила, что до 628 ее самолетов семейства A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством"... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T02:12:00+03:00
2025-12-03T02:12:00+03:00
2025-12-03T02:12:00+03:00
в мире
сша
airbus
airbus a320
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/13/1500081390_0:199:3266:2036_1920x0_80_0_0_d0b49a17be256d1aeafb21e2ea079963.jpg
https://ria.ru/20251130/samolet-2058803741.html
https://ria.ru/20251007/airbus-2046858349.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/13/1500081390_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_1b94ef75d48cc6a3d3e8afdaea3ffa6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, airbus, airbus a320
В мире, США, Airbus, Airbus A320
СМИ: Airbus может проверить до 628 самолетов A320
AFP: до 628 самолетов A320 могут проверить из-за проблем с качеством
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Французская авиастроительная компания Airbus заявила, что до 628 ее самолетов семейства A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством" металлических панелей фюзеляжа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию.
В понедельник Airbus
официально признала наличие проблем с качеством металлических панелей фюзеляжа на некоторых из своих самых популярных самолетов семейства A32
0.
"Airbus заявила, что до 628 самолетов A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством" на металлических панелях, о которых сообщалось в понедельник, "что не означает, что это касается всех самолетов", - приводит агентство заявление компании.
Airbus добавила, что число самолетов, которых это потенциально касается, сокращается с каждым днем по мере проведения проверок, позволяющих выявить, какие из воздушных судов нуждаются в определенных мерах.
Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США
с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
В октябре агентство Рейтер передавало, что самолет A320 от компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing. Суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц, писало агентство.