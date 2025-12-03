Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Airbus может проверить до 628 самолетов A320
02:12 03.12.2025
СМИ: Airbus может проверить до 628 самолетов A320
СМИ: Airbus может проверить до 628 самолетов A320
Французская авиастроительная компания Airbus заявила, что до 628 ее самолетов семейства A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством"... РИА Новости, 03.12.2025
в мире, сша, airbus, airbus a320
В мире, США, Airbus, Airbus A320
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкAirbus A320
Airbus A320. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Французская авиастроительная компания Airbus заявила, что до 628 ее самолетов семейства A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством" металлических панелей фюзеляжа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию.
В понедельник Airbus официально признала наличие проблем с качеством металлических панелей фюзеляжа на некоторых из своих самых популярных самолетов семейства A320.
"Airbus заявила, что до 628 самолетов A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством" на металлических панелях, о которых сообщалось в понедельник, "что не означает, что это касается всех самолетов", - приводит агентство заявление компании.
Airbus добавила, что число самолетов, которых это потенциально касается, сокращается с каждым днем по мере проведения проверок, позволяющих выявить, какие из воздушных судов нуждаются в определенных мерах.
Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
В октябре агентство Рейтер передавало, что самолет A320 от компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing. Суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц, писало агентство.
