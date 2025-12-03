Рейтинг@Mail.ru
Афганистан и Пакистан продлили перемирие
18:14 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/afganistan-2059586936.html
Афганистан и Пакистан продлили перемирие
Афганистан и Пакистан продлили перемирие
в мире
саудовская аравия
пакистан
афганистан
Новости
Афганистан и Пакистан продлили перемирие

Афганистан и Пакистан договорились в Эр-Рияде о продлении перемирия

© AP Photo / Saifullah ZahirДым после столкновений между афганскими и пакистанскими силами
Дым после столкновений между афганскими и пакистанскими силами - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Saifullah Zahir
Дым после столкновений между афганскими и пакистанскими силами . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Делегации Афганистана и Пакистана договорились в Эр-Рияде о продлении перемирия, сообщил в среду Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на афганские и пакистанские источники.
"Авторитетные афганские и пакистанские источники подтвердили, что талибы и Пакистан на новой встрече в Саудовской Аравии достигли соглашения о сохранении перемирия, установленного после пограничных столкновений в октябре", - говорится в сообщении.
"По словам трех афганских и двух пакистанских чиновников, переговоры проходили при посредничестве Саудовской Аравии с целью предотвращения эскалации напряженности и открытия пути к устойчивому диалогу между Кабулом и Исламабадом. Но ни одна из сторон - ни министерство иностранных дел и армия Пакистана, ни представитель талибов, ни правительство Саудовской Аравии - не дали официальных комментариев", - отмечает Telegram-канал.
Однако, по данным TOLOnews Plus, высокопоставленный представитель талибов, участвующий в переговорах, заявил: "Мы готовы к дальнейшим встречам и достижению положительного результата".
Ранее Катар и Турция также выступали посредниками в снижении напряженности между двумя странами.
