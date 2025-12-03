Афганистан и Пакистан продлили перемирие

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Делегации Афганистана и Пакистана договорились в Эр-Рияде о продлении перемирия, сообщил в среду Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на афганские и пакистанские источники.
"Авторитетные афганские и пакистанские источники подтвердили, что талибы и Пакистан на новой встрече в Саудовской Аравии достигли соглашения о сохранении перемирия, установленного после пограничных столкновений в октябре", - говорится в сообщении.
"По словам трех афганских и двух пакистанских чиновников, переговоры проходили при посредничестве Саудовской Аравии с целью предотвращения эскалации напряженности и открытия пути к устойчивому диалогу между Кабулом и Исламабадом. Но ни одна из сторон - ни министерство иностранных дел и армия Пакистана, ни представитель талибов, ни правительство Саудовской Аравии - не дали официальных комментариев", - отмечает Telegram-канал.
Однако, по данным TOLOnews Plus, высокопоставленный представитель талибов, участвующий в переговорах, заявил: "Мы готовы к дальнейшим встречам и достижению положительного результата".