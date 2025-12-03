Аферисты выманили у родственников погибших на СВО 29 миллионов рублей

САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Полицейские в Саратове возбудили два уголовных дела о мошенничестве, жертвами в которых стали родственники погибших участников СВО, лишившиеся более 29 миллионов рублей, сообщили в региональном ГУМВД.

"По обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению данных преступлений", - написала пресс-служба главка в Telegram-канале

Жертвами аферистов стали мужчина из Саратова и жительница Красноармейского района Саратовской области, мошенники действовали по одной и той же схеме. По данным ГУМВД, звонившие представились сотрудниками госструктуры и сообщили, что они получили не все выплаты за погибших в СВО сыновей, предложили ускорить получение этих денег, попросив продиктовать коды из смс-сообщений. После этого следовали сообщения о взломе личных кабинетов на портале "Госуслуг" и общение с "сотрудником ФСБ", а также предложения отправить все сбережения на "безопасный счет".

"Пятидесятитрехлетний мужчина в течение двух месяцев продал квартиру, взял кредит под залог недвижимости, обналичил хранящиеся на счетах сбережения и совершил 14 операций по переводу денег на неизвестные счета на общую сумму более 16 миллионов рублей. 45-летняя женщина чуть более чем за две недели отправила на неизвестные счета свыше 11 миллионов рублей, еще более 2 миллионов рублей отдала прибывшему курьеру. Сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей", - уточнили в областном управлении.