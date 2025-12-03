Рейтинг@Mail.ru
Аферисты выманили у родственников погибших на СВО 29 миллионов рублей - РИА Новости, 03.12.2025
15:08 03.12.2025
Аферисты выманили у родственников погибших на СВО 29 миллионов рублей
происшествия
саратов
красноармейский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
саратов
красноармейский район
россия
происшествия, саратов, красноармейский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Саратов, Красноармейский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Полицейские в Саратове возбудили два уголовных дела о мошенничестве, жертвами в которых стали родственники погибших участников СВО, лишившиеся более 29 миллионов рублей, сообщили в региональном ГУМВД.
"По обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению данных преступлений", - написала пресс-служба главка в Telegram-канале.
Жертвами аферистов стали мужчина из Саратова и жительница Красноармейского района Саратовской области, мошенники действовали по одной и той же схеме. По данным ГУМВД, звонившие представились сотрудниками госструктуры и сообщили, что они получили не все выплаты за погибших в СВО сыновей, предложили ускорить получение этих денег, попросив продиктовать коды из смс-сообщений. После этого следовали сообщения о взломе личных кабинетов на портале "Госуслуг" и общение с "сотрудником ФСБ", а также предложения отправить все сбережения на "безопасный счет".
"Пятидесятитрехлетний мужчина в течение двух месяцев продал квартиру, взял кредит под залог недвижимости, обналичил хранящиеся на счетах сбережения и совершил 14 операций по переводу денег на неизвестные счета на общую сумму более 16 миллионов рублей. 45-летняя женщина чуть более чем за две недели отправила на неизвестные счета свыше 11 миллионов рублей, еще более 2 миллионов рублей отдала прибывшему курьеру. Сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей", - уточнили в областном управлении.
Полицейские призвали ни в коем случае никому не предоставлять коды и пароли, которые содержатся в сообщениях, так как преступники могут использовать их для получения доступа к личным и банковским данным. Также не следует по указаниям телефонных "специалистов" переводить деньги на "безопасные", "резервные" или "специальные" счета.
ПроисшествияСаратовКрасноармейский районРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
