В "Сибирских аэропортах" оценили влияние отмены виз на поток авиапассажиров - РИА Новости, 03.12.2025
09:43 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/aeroporty-2059425917.html
В "Сибирских аэропортах" оценили влияние отмены виз на поток авиапассажиров
В "Сибирских аэропортах" оценили влияние отмены виз на поток авиапассажиров - РИА Новости, 03.12.2025
В "Сибирских аэропортах" оценили влияние отмены виз на поток авиапассажиров
Взаимная отмена РФ и КНР визовых ограничений для граждан двух стран непременно повлияет на рост потока авиапассажиров, заявила РИА Новости в среду генеральный... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T09:43:00+03:00
2025-12-03T09:43:00+03:00
китай
россия
владивосток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
https://ria.ru/20251201/deputat-2058906538.html
https://ria.ru/20251201/ator-2058871448.html
китай
россия
владивосток
китай, россия, владивосток, владимир путин
Китай, Россия, Владивосток, Владимир Путин
В "Сибирских аэропортах" оценили влияние отмены виз на поток авиапассажиров

Эльрих: отмена виз для граждан РФ и КНР повлияет на рост потока авиапассажиров

Пассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Flickr / Roger  Bits
Пассажирский самолет. Архивное фото
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Взаимная отмена РФ и КНР визовых ограничений для граждан двух стран непременно повлияет на рост потока авиапассажиров, заявила РИА Новости в среду генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.
Церемония открытия представительства ООО "Сибирские аэропорты" в Пекине состоялась в среду на площадке торгового представительства РФ в Китае.
Великая Китайская стена в окрестностях Пекина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Депутат ГД назвала туристическую дипломатию эффективной
1 декабря, 12:52
"Отмена визовых ограничений 100% повлияет (на рост потока авиапассажиров – ред.), потому что, когда ты понимаешь, что у тебя нет никаких документарных ограничений, ты смело можешь попробовать какую-то новую точку", – заявила Эльрих.
Она добавила, что "российские направления, в особенности наша глубинка, Сибирь с превосходной природой, курортами и чистым воздухом, а также наши известные точки — это Москва, Краснодарский край и Владивосток, станут просто в том числе приятным, комфортным и быстрым направлением и для проведения в том числе выходных".
Отвечая на вопрос о том, насколько высок интерес китайских партнеров к поездкам в Россию, Эльрих подчеркнула, что "основная проблема заключается в том, что китайские граждане, представители делового сообщества, они просто не знали о наших городах".
Она отметила, что на мероприятии в среду у китайских партнеров была возможность ознакомиться с основными приоритетами городов Сибири и Дальнего Востока, с их инфраструктурой.
"Более того, в течение 2024-2025 годов мы организовали несколько поездок для китайских туристов в Южно-Сахалинск, во Владивосток и в Красноярск, где увидели достаточно высокий спрос, собственно говоря, подтверждение этого - присутствие сегодня туристического и логистического бизнеса Китая. У нас превосходные горнолыжные курорты практически в каждой точке присутствия, у нас множество речных и морских курортов, мы о них рассказываем граждан Китая и видим достаточно высокий спрос", - подчеркнула собеседница агентства.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Флаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Безвизовый режим кратно увеличит турпоток из Китая в Россию, считают в АТОР
1 декабря, 11:01
 
КитайРоссияВладивостокВладимир Путин
 
 
