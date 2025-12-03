В "Сибирских аэропортах" оценили влияние отмены виз на поток авиапассажиров

ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Взаимная отмена РФ и КНР визовых ограничений для граждан двух стран непременно повлияет на рост потока авиапассажиров, заявила РИА Новости в среду генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.

Китае. Церемония открытия представительства ООО "Сибирские аэропорты" в Пекине состоялась в среду на площадке торгового представительства РФ

"Отмена визовых ограничений 100% повлияет (на рост потока авиапассажиров – ред.), потому что, когда ты понимаешь, что у тебя нет никаких документарных ограничений, ты смело можешь попробовать какую-то новую точку", – заявила Эльрих.

Краснодарский край и Она добавила, что "российские направления, в особенности наша глубинка, Сибирь с превосходной природой, курортами и чистым воздухом, а также наши известные точки — это Москва Владивосток , станут просто в том числе приятным, комфортным и быстрым направлением и для проведения в том числе выходных".

Отвечая на вопрос о том, насколько высок интерес китайских партнеров к поездкам в Россию, Эльрих подчеркнула, что "основная проблема заключается в том, что китайские граждане, представители делового сообщества, они просто не знали о наших городах".

Она отметила, что на мероприятии в среду у китайских партнеров была возможность ознакомиться с основными приоритетами городов Сибири и Дальнего Востока , с их инфраструктурой.

"Более того, в течение 2024-2025 годов мы организовали несколько поездок для китайских туристов в Южно-Сахалинск , во Владивосток и в Красноярск , где увидели достаточно высокий спрос, собственно говоря, подтверждение этого - присутствие сегодня туристического и логистического бизнеса Китая. У нас превосходные горнолыжные курорты практически в каждой точке присутствия, у нас множество речных и морских курортов, мы о них рассказываем граждан Китая и видим достаточно высокий спрос", - подчеркнула собеседница агентства.

МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.