День юриста в России: история праздника

МОСКВА — РИА Новости. В России 3 декабря 2025 года отмечается День юриста. В России 3 декабря 2025 года отмечается День юриста. Указ о введении праздника был подписан в феврале 2008-го президентом РФ Владимиром Путиным.

История праздника

В России юриспруденция как наука возникла в XVIII веке. Юристы петровского времени занимались не столько теоретической обработкой права, сколько его систематизацией, упорядочиванием разрозненных, противоречивых актов. Преподавание юридических наук в России начали приглашенные Петром I немецкие юристы, но уже в середине XVIII века право преподавалось русскими профессиональными юристами.

На новый уровень отечественную юриспруденцию вывели два события : издание Полного собрания законов и Свода законов Российской Империи и судебная реформа 1864 года. Этот период дал России целое поколение юристов, которые заложили основания дальнейшего развития науки. За основу для русской юриспруденции они приняли германскую юриспруденцию, в первую очередь лидировавшее в тот момент направление — историческую школу права.

В первые годы существования СССР юрист считался носителем важнейших знаний и подлежал мобилизации для государственного строительства (наряду с военными специалистами). 11 мая 1920 года Советом народных комиссаров РСФСР было издано постановление "О регистрации лиц с высшим юридическим образованием", согласно которому указанные лица были обязаны в трехдневный срок зарегистрироваться в отделах учета и распределения рабочей силы. Промедление с регистрацией приравнивалось к дезертирству и каралось судом.

В постперестроечной России роль и значение юридической профессии коренным образом изменились, повысился ее авторитет и популярность, возникли новые юридические специальности (мировые судьи, судебные приставы, частные нотариусы и пр.); изменились структура, методы и формы высшего юридического образования; возникли новые корпоративные и общественные объединения юристов (нотариальные палаты, профессиональные объединения различных категорий юристов, ассоциации юридических вузов и т.д.).

В настоящее время в России действуют несколько федеральных и десятки региональных общественных и некоммерческих корпоративных организаций юристов и их ассоциаций.

Современный этап реформ в России характеризуется совершенствованием и укреплением правового государства , созданием и развитием демократических институтов общества.

С инициативой учреждения в России нового профессионального праздника — Дня юриста — впервые выступила Московская областная Дума, депутаты которой обратились с этим предложением в Ассоциацию юристов России. До этого в России отмечались только День работника прокуратуры и День специалиста юридической службы (однако эти категории юристов не включают работников юридической профессии в сфере правотворчества и правореализации, и специалистов, работающих в иных сферах создания и применения норм права). 29 января 2008 года на съезде Ассоциации юристов России идея учреждения нового профессионального праздника была поддержана первым заместителем председателя правительства России Дмитрием Медведевым.

На стадии выдвижения инициативы звучало несколько вариантов установления самой даты . Согласно одному из них, День юриста предлагалось отмечать 28 февраля — в день памяти великого князя киевского Ярослава Мудрого, положившего начало старейшему своду законов "Русская правда". В других предложениях фигурировало и 22 января — день, в который в 1724 году Сенатом был рассмотрен проект положения об учреждении Академии наук и художеств, в составе которой был учрежден юридический факультет.

Когда отмечают

В итоге, первый в новейшей истории России День юриста был отмечен в 2008 году — 3 декабря. В этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной реформы, и именно этот день вплоть до 1917 года считали своим профессиональным праздником российские правоведы.

Как отмечают

С 2009 года в День юриста Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России" осуществляется присуждение высшей юридической премии России "Юрист года".

Премия присуждается юристам и правоведам за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан и развитие юридической науки.

Первым лауреатом премии стал один из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса, доктор юридических наук Сергей Алексеев.