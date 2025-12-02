https://ria.ru/20251202/zritel-2059235026.html
Постановки компании "Бродвей Москва" посетили миллион зрителей за год
Постановки компании "Бродвей Москва" посетили миллион зрителей за год - РИА Новости, 02.12.2025
Постановки компании "Бродвей Москва" посетили миллион зрителей за год
Постановки театральной компании "Бродвей Москва" за 2025 год посетили 1 миллион зрителей. Кассовые сборы составили 3 миллиарда рублей. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:07:00+03:00
2025-12-02T15:07:00+03:00
2025-12-02T15:07:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059234106_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_36c7db42e73da705ea7b5b4fc10e313d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059234106_111:0:1250:854_1920x0_80_0_0_a942c790a55a93d8995f695e0a0b4ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 2 дек - пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Постановки театральной компании "Бродвей Москва" за 2025 год посетили 1 миллион зрителей. Кассовые сборы составили 3 миллиарда рублей.
Уже год в театре в ежедневном прокате идет мюзикл "Последняя сказка", продюсером которого выступил Дмитрий Богачев. Премьера мюзикла состоялась 7 декабря 2024 года. На спектакль было продано более 100 тысяч билетов.
В новом театре "Маска" театрального комплекса МДМ также идут музыкальные постановки от компании "Бродвей Москва". Среди них: "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б", "Первое свидание", "День влюбленных" и мюзикл "Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так!".
Театр в 2026 году намерен поставить еще два мюзикла и открыть новую площадку.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.