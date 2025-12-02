Рейтинг@Mail.ru
Постановки компании "Бродвей Москва" посетили миллион зрителей за год - РИА Новости, 02.12.2025
15:07 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/zritel-2059235026.html
Постановки компании "Бродвей Москва" посетили миллион зрителей за год
Пресс-релизы

Постановки компании "Бродвей Москва" посетили миллион зрителей за год

Мюзикл "Последняя сказка"
Мюзикл Последняя сказка
пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
Мюзикл "Последняя сказка"
МОСКВА, 2 дек - пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Постановки театральной компании "Бродвей Москва" за 2025 год посетили 1 миллион зрителей. Кассовые сборы составили 3 миллиарда рублей.
Уже год в театре в ежедневном прокате идет мюзикл "Последняя сказка", продюсером которого выступил Дмитрий Богачев. Премьера мюзикла состоялась 7 декабря 2024 года. На спектакль было продано более 100 тысяч билетов.
В новом театре "Маска" театрального комплекса МДМ также идут музыкальные постановки от компании "Бродвей Москва". Среди них: "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б", "Первое свидание", "День влюбленных" и мюзикл "Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так!".
Театр в 2026 году намерен поставить еще два мюзикла и открыть новую площадку.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
