Свыше 68 тысяч человек посетили "Открытие зимнего сезона" в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
17:06 02.12.2025
Свыше 68 тысяч человек посетили "Открытие зимнего сезона" в Подмосковье
Свыше 68 тысяч человек посетили "Открытие зимнего сезона" в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2025
Свыше 68 тысяч человек посетили "Открытие зимнего сезона" в Подмосковье
Более 68 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Открытие зимнего сезона", которое состоялось 1 декабря в 85 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.12.2025
Свыше 68 тысяч человек посетили "Открытие зимнего сезона" в Подмосковье

Праздник в честь зимнего сезона собрал более 68 тыс человек в парках Подмосковья

Новогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Unsplash / Alisa Anton
Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 68 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Открытие зимнего сезона", которое состоялось 1 декабря в 85 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в парках зажгли иллюминацию и новогодние ели, запустили катки и другие точки активного зимнего отдыха. Гости приняли участие в массовом флешмобе "Зимняя сказка", посетили световые представления и праздничные концерты. Также в парках открылись Резиденции и Почты Деда Мороза.
Снегопад
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье
Вчера, 16:29
Например, в парке "Набережная имени Д.И. Менделеева" в Дубне состоялось театрализованное представление "Ключ зимы" и новогодняя интерактивная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. На Молодежной поляне прошло ледовое представление "Бременские музыканты".
В Наташинском парке Люберец прошли концертно-игровая программа "Зимние забавы", фотосессия со сказочными персонажами, турнир "Баскетлед" и массовые катания на льду. Гости посетили открытие Резиденции и Почты Деда Мороза и отправили свои первые письма главному волшебнику.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске организовали анимационно-игровую программу от Деда Мороза и Снегурочки, творческие мастер-классы и театрализованную программу "Снежная сказка". Все желающие написали письмо Деду Морозу, прокатились на верблюде и согрелись на праздничном чаепитие.
Отдых на катке
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье
1 декабря, 20:06
 
