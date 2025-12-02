Свыше 68 тысяч человек посетили "Открытие зимнего сезона" в Подмосковье

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 68 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Открытие зимнего сезона", которое состоялось 1 декабря в 85 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в парках зажгли иллюминацию и новогодние ели, запустили катки и другие точки активного зимнего отдыха. Гости приняли участие в массовом флешмобе "Зимняя сказка", посетили световые представления и праздничные концерты. Также в парках открылись Резиденции и Почты Деда Мороза.

Например, в парке "Набережная имени Д.И. Менделеева" в Дубне состоялось театрализованное представление "Ключ зимы" и новогодняя интерактивная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. На Молодежной поляне прошло ледовое представление "Бременские музыканты".

В Наташинском парке Люберец прошли концертно-игровая программа "Зимние забавы", фотосессия со сказочными персонажами, турнир "Баскетлед" и массовые катания на льду. Гости посетили открытие Резиденции и Почты Деда Мороза и отправили свои первые письма главному волшебнику.