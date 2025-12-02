Экс-премьер Бангладеш Халеда Зия находится в крайне тяжелом состоянии

https://ria.ru/20251202/zija-2059117474.html
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Бангладеш, председатель "Националистической партии Бангладеш" Халеда Зия находится в крайне плохом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, заявили лидеры партии.
"Она в очень тяжелом состоянии. Остается только просить о молитвах всей нации", - цитирует заявление заместителя председателя партии Ахмеда Аазама Хана портал tbsnews.net
80-летняя Зия была госпитализирована в частную больницу 23 ноября из-за инфекции грудной клетки, которая поразила сердце и лёгкие. Четыре дня спустя экс-премьер была переведена в отделение кардиореанимации после обострения ряда заболеваний. За её лечением наблюдают как местные, так и международные медицинские специалисты, отметили представители партии.
Халеда Зия стала первой женщиной-премьером Бангладеш
в 1991 году. Она занимала пост премьер-министра два срока - с 1991 по 1996 годы, а затем с 2001 по 2006 годы.
"Националистическая партия Бангладеш" вновь стала одним из лидеров в политике страны после того, как в августе прошлого года студенческие протесты привели к свержению правительства партии "Авами Лиг" тогдашнего премьер-министра Шейх Хасины
