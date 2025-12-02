Экс-премьер Бангладеш Халеда Зия находится в крайне тяжелом состоянии

80-летняя Зия была госпитализирована в частную больницу 23 ноября из-за инфекции грудной клетки, которая поразила сердце и лёгкие. Четыре дня спустя экс-премьер была переведена в отделение кардиореанимации после обострения ряда заболеваний. За её лечением наблюдают как местные, так и международные медицинские специалисты, отметили представители партии.