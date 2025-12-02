Жителю Урала, превратившему женщину в мумию, дали 13,5 года колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил местного жителя к 13,5 годам колонии особого режима по делу об убийстве сожительницы, тело которой он спрятал в погребе, и краже, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее объединенная пресс-служба судов региона информировала, что фигурант дела, 46-летний Максим Попов, весной 2024 года вместе с сожительницей устроились на работу сторожами в коллективный сад, с ними заключили трудовой договор, выделили дом для проживания. Спустя некоторое время садоводы заметили, что женщина-сторож куда-то исчезла, а вскоре пропал и сам Попов. Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию – как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице фигуранта, рассказывали в инстанции. Попову, помимо убийства, вменяли еще и кражу, вину он не признавал.

По уточнению прокуратуры, между осужденным и его 36-летней сожительницей произошел конфликт из-за употребления наркотических средств, и фигурант задушил женщину. Кроме того, ранее возле магазина в Каменске-Уральском он вытащил из кармана джинсов незнакомки сотовый телефон стоимостью свыше 17 тысяч рублей.

"Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Максима Попова. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", – говорится в сообщении надзорного ведомства.