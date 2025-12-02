Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о выдаче курянам сертификатов на новое жилье
09:15 02.12.2025
Хинштейн рассказал о выдаче курянам сертификатов на новое жилье
курская область
россия
владимир путин
александр хинштейн
курская область
россия
курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн
Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о выдаче курянам сертификатов на новое жилье

Ключи от новой квартиры
Ключи от новой квартиры. Архивное фото
Ключи от новой квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что люди продолжают получать сертификаты на новое жилье взамен разрушенного.
"Люди продолжают получать сертификаты на новое жильё взамен разрушенного. Выплаты установлены по вашему решению – 65 тысяч рублей для тех, кто лишился своего имущества. Мы предусмотрели повторное право на сертификат тем жителям приграничья, если их новое жилье также оказалось разрушено, возможность использования сертификата на строительство дома хозяйственным способом, организации службы социальных риелторов", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хинштейн доложил Путину о ходе разминирования Курской области
Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн
 
 
