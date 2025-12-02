Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 02.12.2025 (обновлено: 20:19 02.12.2025)
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что представители Украины и США доработали женевский проект мирного соглашения. РИА Новости, 02.12.2025
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз, запорожская аэс, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
Зеленский сделал заявление о мирном плане США

Зеленский: Киев и Вашингтон доработали женевский проект мирного соглашения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что представители Украины и США доработали женевский проект мирного соглашения.
"Работа велась на основе Женевского документа и этот документ был доработан", — утверждает он.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во Франции узнали, что сегодня случилось с Макроном из-за Зеленского
Вчера, 16:57
Зеленский добавил, что поручил украинской делегации продолжить "максимально конструктивную работу" с командой президента США Дональда Трампа, а также с европейскими лидерами.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине
Вчера, 17:58
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭСМирный план США по Украине
 
 
