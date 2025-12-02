Зеленский сделал заявление о мирном плане США

"Работа велась на основе Женевского документа и этот документ был доработан", — утверждает он.

Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.